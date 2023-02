Vevelstad setter av 350.000 til kongebesøket

Vevelstad formannskap vedtok mandag å sette av 350.000 til kongeparet kommer på kommunebesøk i juni.

Det skriver Brønnøysunds avis.

Kong Harald og Dronning Sonja besøker Nordland 5. til 8. juni 2023. Det er nå klart at de ankommer Vevelstad på ettermiddagen tirsdag 6. juni.

– Det gleder vi oss stort til. Og det er nå nedsatt en komité som har hatt første møte. Den består av ordfører, varaordfører, kommunedirektør, politisk sekretær, leder for ungdomsrådet, leder for rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, kirkeverge og næringsleder, redegjorde ordfører Torhild Haugann i formannskapsmøtet mandag.

Formannskapet sluttet seg til kommunedirektørens forslag om å sette av inntil 350.000 fra disposisjonsfondet.

– Vi ønsker å vise fram kommunen på en best mulig måte. Så får vi se om vi klarer å holde oss innenfor de rammene, sier Haugann.

Skulle det bli behov for mer penger vil administrasjonen lage ny sak til politisk behandling.

Varaordfører Ken-Richard Hansen signaliserer at han synes 350.000 bør holde.