Over hele landet vårt er det kjæledyr og husdyr.

Og der det er dyr, er det et behov for veterinærer.

Samtidig meldes det om store problemer med å fylle vaktlistene for veterinærvakter i Distrikts-Norge.

Nå ber alle statsforvalterne i landet regjeringen om å gjennomgå ordningen, etter initiativ fra Statsforvalteren i Nordland.

Det var Nationen som omtalte saken først.

Ble sykemeldt som eneste på jobb

Maylene Johansen er veterinær i Steigen i Nordland, og forteller om et slitsomt og ensomt yrkesvalg.

– Det er utmattende. Man går så lenge med et så stort ansvar. Man blir ikke førti år i denne jobben. Det blir man ikke, altså.

Maylene Johansen har stått i bresjen for å få en endring på veterinærvakten. Foto: Karoline O.A. Pettersen

Frem til i fjor var hun den eneste veterinæren i hele Steigen og Hamarøy kommune i Nordland.

Hun var på vakt til alle døgnets tider. Også helg. I et område på 3000 kvadratkilometer.

Egentlig skulle de ha vært tre stykker for å fylle vaktplanen.

Og da Johansen til slutt møtte veggen og gikk ut i sykemelding, sto det ingen til å ta over.

– Da var det mange dyr som døde, før en vikar var på plass, sier hun.

– Hele Distrikts-Norge sliter

Det er et kommunalt ansvar å sørge for veterinærvakter i kommunen.

Ordningen stammer fra 2008. Og ifølge loven skal det alltid være veterinærer i beredskap.

Men det hjelper ikke når det ikke er nok folk til å fylle vaktene.

I dag har Maylene Johansen fått hjelp av to vikarer og to faste til å fylle vaktene i sitt distrikt, men hun er fortsatt urolig for når neste krise kan inntreffe. Foto: Karoline O.A. Pettersen

Selv om ordningen er relativt ny er den allerede i forfall, mener Johansen.

– Hele Distrikts-Norge sliter. Vi greier ikke å rekruttere nye veterinærer til ordningen fordi det er for høy arbeidsbelastning og for lav betaling for å ha vakt.

De som utdannes nå vil heller ha faste arbeidstider, pensjonsfordeler og flere å dele ansvaret med, mener Johansen.

– Vi har fått flere arbeidsplasser, og det utdannes like mange. Da velger folk å jobbe der det er best lønns- og arbeidsvilkår.

Har ropt varsku lenge

Den norske veterinærforeningen har tidligere ropt varsku om at det ikke er nok veterinærer i distriktene. I juni 2021 ble veterinærmangelen også luftet i Stortingets spørretime.

Men akkurat hvor omfattende problemet er, finnes det ingen konkrete tall på.

Fagsjef Ellef Blakstad i Den norske veterinærforening, er enig med Johansen i at det utdannes for få veterinærer, og at det trengs flere som vil jobbe i distriktene.

Veterinærutdanningen er populær. Det er ikke det. Det er flere søkere enn det er plasser. I tillegg er det mange som utdanner seg i utlandet.

TRENGER FLERE VETERINÆRER: Ellef Blakstad er leder i Den Norske Veterinærforeningen, og er klar på at flere må utdannes til yrket. Foto: Privat

Men i koronatider har antall kjæledyr økt betraktelig.

Havbruks- og akvanæringen er også i vekst. De trenger også veterinærer for å overvåke fiskehelse.

Samtidig flytter flere fra bygdene.

«Det begynner å bli glissent med både veterinærer og dyr i mange områder», står det i bekymringsbrevet fra Statsforvalteren i Nordland.

Mange kommuner strever derfor med å opprettholde både veterinærtjenestene på dagtid og veterinærvaktordningen utenom ordinær arbeidstid.

Næringsgrunnlaget ute i distriktene blir svakere for veterinærene på jobb.

– Man får ikke mange nok veterinærer til å fylle en vaktordning som er forsvarlig, sier Blakstad.

Vil ha en gjennomgang

– Bakgrunnen for krisen er sammensatt.

Det sier underdirektør Magne Totland hos Statsforvalteren i Nordland.

– Noen plasser er det næringsgrunnlaget det står på. Andre plasser får man ikke tak i veterinærer til hjemlene. Derfor vil vi ha en bred gjennomgang av hele ordningen.

Nå har alle statsforvalterne i Norge sendt et brev til Landbruks- og matdepartementet der de ber staten om å undersøke hva som er de viktigste grunnene til kommunenes rekrutteringsproblemer, og hvilke løsninger som fungerer best.

I Hurdalsplattformen slås det fast at veterinærtjenestene i landet skal styrkes. Alle dyr skal ha tilgang til kvalifisert behandling.

Landbruks- og matminister Sandra Borch bekrefter dette i en e-post til NRK.

LOVER Å SE PÅ ORDNINGEN: Sandra Borch er landbruks- og matminister, og skal se på ordningen slik den er i dag. Foto: Dan Henrik Klausen

– Dette er spørsmål jeg er opptatt av. Vi har nylig satt i gang et arbeid med å se på mulige løsninger, som vi må komme tilbake til frem i tid.

Vil ha flere i turnus

Nå forventer Den norske veterinærforening at Hurdalsplattformen blir fulgt opp.

– Innen 2023 bør vi ha minst en firedelt vaktordning som går hele døgnet i alle de 160 vaktdistriktene i landet.

Et minimum er at fire veterinærer er tilgjengelig til å dele en sånn vakt, mener Fagsjef Ellef Blakstad.

– Veterinærene kan gjøre mer enn å behandle syke dyr. De kan de bidra i kommunenes beredskapsarbeid, miljørettet helsevern og arbeid med mattrygghet hvis kommunene benytter seg av dette potensialet.