Bodø-veterinæren Linda Bakken Bøe fikk hakeslepp da hun så en artikkel om eierløse hunder i flymagasinet n by Norwegian.

I artikkelen «Take us home?» fortelles det om å adoptere løshunder fra Ko Lanta i Thailand.

«Som besøkende og frivillige hos Lanta Animal Welfare kan fortelle deg, det er nesten umulig å forlate uten å adoptere en...»

Forsiden av den nyeste utgaven av Norwegian-magasinet. Foto: Skjermdump / N by Norwegian

Magasinet ligger i stolryggen på Norwegian-flyene. Reportasjen forteller om folk som har forelsket seg i eierløse hunder i Thailand, og hvordan du kan hente dem hjem.

Bakken Bøe er veterinær i Bodø. Hun reagerer på det som kan minne om reklame for å importere hunder.

Jeg har hørt om mange tilfeller av dokumentforfalskning på hunder fra andre land, sier veterinær Linda Bakken Bøe fra Bodø. Foto: Ola Helness / NRK

Hun tok kontakt med Norwegian på Facebook, som forklarte at det er hver enkelt passasjer sitt ansvar å se til at dokumentene på hunden er i orden.

Norwegian sier at artikkelen er underholdning, og ikke en oppfordring.

– Jeg vil gjøre det klart at artikkelen ikke er en oppfordring til å gjøre noe ulovlig, men er kun ment som underholdning på reisen, svarte Norwegian.

Her er hele svaret Bakken Bøe fikk fra Norwegian Ekspandér faktaboks Hej Linda, Det är en passagerares fulla ansvar att se till att alla dokument och procedurer är klara och giltiga inför resa, och att man bör personligen undersöka alla relevanta lagar i förhållande till resor med husdjur. Flygplatser har en egen kontroll som ser till att alla passagerare med husdjur har tillräckliga dokument inför avresa, och skulle inte tillåta resa om dessa inte är giltiga. Jag vill klargöra att artikeln inte är ett uppmanande att göra någonting olagligt, utan är en artikel endast menat för underhållning under resan, likt andra typer av magaziner. Tack för att du har kontaktat oss och vi beklagar åter igen för möjliga missförstånd artikeln orsakar till våra Norska passagerare i förhållande till lagen du nämner. Med vänlig hälsning,

Robin

Overfor NRK understreker Norwegian at det ikke er meningen at artikkelen skal oppfattes som reklame for import av hunder.

– Selvfølgelig er det veldig viktig at hunder som skal adopteres blir nøye undersøkt og kontrollert og at du - før du importerer et dyr - undersøker reglene og lovene som gjelder i hvert land, og at du overholder dem, sier presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson i Norwegian. Foto: VI-FOTO

– Saken handler om veldedighet for dyr. Det kommer fram at det finnes risikoer ved internasjonal adopsjon, også helseaspekter. Det håper og tror vi at leserne våre forstår, sier presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson i Norwegian.

Bakken Bøe er ikke imponert over svaret fra flyselskapet.

– Det er i overkant naivt og en ansvarsfraskrivelse. Men jeg forventer heller ikke at noen som jobber i Norwegians kommunikasjonsavdeling skal vite alle farene ved dette.

Kan ha med seg sykdommer

Det lever flere enn 30 millioner gatehunder i India, ifølge India Today. Omtrent 21.000 mennesker dør av rabies i India hvert år. Foto: fancycrave.com

Bakken Bøe får støtte fra Torill Moseng. Hun er president i Den norske veterinærforening.

– Det å oppfordre folk til å importere gatehunder eller andre dyr med ukjent opprinnelse er i beste fall godt ment. Men det tyder på uvitenhet.

Moseng sier at veterinærer har stor forståelse for folks ønske om å hjelpe dyr i nød. Men at vi også må se risikoen.

Toril Moseng er president i Den norske veterinærforening. Hun mener det er Norges rett å beskytte egne borgere mot sykdom. Foto: NRK

– Følelsene styrer. Vi har alle lyst å hjelpe dyr som har det vondt. Men vi må også se den store risikoen det innebærer for dyrehelse og folkehelse i Norge.

Man må ha riktige papirer for å importere hunder til Norge, men ifølge Veterinærforeningen kan man ikke alltid stole på dokumentene.

– Mange av hundene har papirer som er forfalsket, sier Torill Moseng.

Døde av rabies

Også Mattilsynet har vært alvorlig bekymret for den økende mengden import av gatehunder til Norge. Tilsynet oppfordrer folk til å hjelpe hundene i hjemlandet.

– Mange forbarmer seg over hunder de møter på gata i ferien. Det de ikke ser er virusene, parasittene og bakteriene disse hundene bærer på, sier seksjonssjef Anne Marie Jahr i Mattilsynet.

Selv om du tar alle forholdsregler og betaler for veterinærbehandling, så kan smitten likevel smyge seg med over landegrensene til Norge.

Veterinærer har påvist både fransk hjerteorm (bildet) og tungeorm hos importerte gatehunder. Foto: Veterinærinstituttet

– Spesielt er vi redd for å få inn rabies, sier Jahr.

I vår døde en kvinne fra Sogn og Fjordane av virussykdommen rabies. Hun ble bitt av en hund i Sørøst-Asia.

Ifølge Veterinærforeningen er dødsfallet en påminnelse om at strenge smittevernregler og effektiv grensekontroll er et spørsmål om liv og død.

– Etter at man har blitt smittet kan det gå opp til seks måneder før sykdommen bryter ut. Det betyr at en rabiessmittet hund kan komme inn i Norge selv om alle papirer er i orden, sier Moseng.

Hun forklarer at veterinærinstituttet har gjort undersøkelser av gatehunder, hvor man ser at rabiesantistoffer ikke er til stede på nær 20 prosent av hundene.

Norge er et av de landene med minst antibiotikabruk og utfordringene med bakterier som utvikler resistens mot antibiotika er høyere i andre land enn hos enn hos norske hunder.

De har også en helt annen antibiotikaresistens enn norske hunder.

– Selv om man følger alle lover og regler kan man dra inn antibiotikaresistente bakterier som kan smitte over på mennesker.

– Dette er alvorlig, sier hun. Vi i Norge har helt klart et ansvar for å beskytte både dyre- og folkehelse.

Innførte «forbud»

I 2016 kom snaut 400 gatehunder til Norge som kommersiell import. I tillegg importeres mange privat av sine nye eiere.

Slik frontes artikkelen om hunder i den nyeste utgaven av Norwegian-magasinet. Foto: Privat

For å beskytte dyr og mennesker fra potensielt dødelige sykdommer innførte Mattilsynet, på oppdrag fra Stortinget, en innstramming som skal stanse importen av gatehunder til Norge.

Ifølge Mattilsynet har antall gatehunder som kommer til Gardermoen falt drastisk etter innstrammingen.

– Det første halvåret var det kun snakk om en håndfull ankomster fra EU/EØS-land. Samtlige ble sendt tilbake til opprinnelseslandet, sier Jahr i Mattilsynet.

Det er fortsatt fullt mulig å kjøre inn i Norge fra Sverige uten å bli kontrollert.

– Det er derfor vanskelig å si om gatehunder kommer inn den veien.

Torill Moseng har akkurat vært på et seminar i Sverige hvor smugling av hunder var tema.

Hun beskriver det som et svært alvorlig og økende problem.

– Dessverre slik at mange hunder smugles inn til Skandinavia fordi noen ønsker å hjelpe en gatehund. Ofte er det kriminelle bander som avler opp disse hundene. Man hjelper ikke en gatehund, men putter pengene rett i lomma på disse bandene og støtter en praksis hvor tisper lever under forferdelige forhold.

Til orientering: Veterinær Linda Bakken Bøe er gift med Eivind Undrum Jacobsen, regionredaktør i NRK i Nord-Norge.