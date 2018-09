I den gamle nedslitte skolen i Valnesfjord, står rader med pappesker i gangen. Egentlig skulle lærere og elever nå vært i den splitter nye skolen litt lengre bort, men like før skolestart fikk de kontrabeskjeden.

Ingen kunne nemlig bevise at skolebygget var trygt å oppholde seg i.

Dermed måtte elever og lærere igjen pakke opp skolebøkene i gamlebygget.

– Vi tenkte egentlig «er det mulig?», sier kommunalsjef for eiendom, plan og samfunnsutvikling, Trond Heimtun i Fauske kommune.

Planleggingen av det nye skolebygget har pågått over flere år. Tomteanalyse, konsekvensutredning og forprosjektering har vært gjennomført for å sikre en best mulig skole. Men like før skolestart ble det klart at den kanskje viktigste dokumentasjonen, nemlig om bygget var trygt, ikke kunne fremlegges.

Nå er åpningen utsatt til 21. desember.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

I mellomtiden jobbes det for fullt med å sikre at betongkonstruksjonen ved skolen er solid.

– Det var en forferdet situasjon å måtte erkjenne at vi faktisk ikke fikk gitt elever, ansatte og bygda en ny skole som planlagt. Nå prøver vi å gjøre det beste ut av det.

Rektor ved Valnesfjord skole Randi Myrbakk sier hun og kollegaene ble «litt matt» da de fikk beskjed om utsettelsen.

– Vi har pakket ned, pakket opp, og levd i esker. Vi må bare stole på at de som jobber med dette sørger for at sikkerheten i bygget er ivaretatt.

Trygghet først

Herman Winther på seks år, tok sine aller første steg inn i rollen som skoleelev denne høsten. Seksåringen trives også godt på den gamle skolen, selv om den er litt sliten.

– Jeg synes det er morsomt å lære bokstaver, og lærerne er veldig flinke, forteller han.

Mamma Mathilde Winther sier hun var forberedt på en ny utsettelse, men mener det er viktigst at den nye skolen er sikker og trygg.

Rektor Randi Myrbakk utenfor den gamle skolen, som de fortsatt må bruke. Hun sier de jobber godt med innholdet i skolen, til tross for at de må lete i bokser for å finne tingene. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Det viktigste for meg er at sønnen min har det fint, og er i et positivt læringsmiljø, og det opplever jeg at han er her. Allerede andre dag på skolen sa han at han elsker å gå på skolen, selv om den er gammel.

– Uheldig

Arkitektene VIS-À-VIS har vært prosjekteringsleder for skolen. Sivilarkitekt og daglig leder Sonja Røed kaller det hele en uheldig sak.

– Vi forstår frustrasjonen hos kommunen og opplever samtidig at alle parter er løsningsorienterte. Vårt fokus er nå å bidra til en god og sikker bygningsteknisk løsning for kommunen. Det er mange involverte, både på byggherre- og entreprenørsiden, som har hatt viktige roller i prosjektering av bygget, og hvor ansvar for de enkelte problemene ligger er for tidlig å si noe om. Vi har en god dialog med entreprenøren og deres underleverandører.