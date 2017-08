Vet ikke årsaken til røykutvikling

Enhetsleder for byggforvaltning i Narvik, Tommy Eide, sier til Fremover at ei fløy ved Skistua skole i Narvik er avstengt inntil videre. – Nå skal det gjøres undersøkelser, da vi ikke er hundre prosent sikre på årsaken til røyutviklinga i et sikringsskap, sier Eide. Ifølge avisen er det uklart om skadene er ferdig reparert til skolestart i Narvik førskommende mandag.