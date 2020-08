Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I løpet av august er 22 personer smittet av korona i Vestvågøy,

Flere tusen innbyggere ble bedt om å gå i karantene under utbruddet i lofotkommunen.

Samtidig varslet kommunen tidligere i sommer at 13 årsverk i helse- og omsorgstjenesten skal bort.

Hovedtillitsvalgt Kim-Remi Sandvær har advart mot nedbemanning under pandemien siden i sommer.

Han sier at kommunen kan takke de ansatte for at utbruddet ikke fikk større konsekvenser enn det gjorde.

– Når en sykepleier sitter fra klokken åtte om morgenen til to på natta, 18 timer i strekk, og svarer på koronatelefonen, så er det et tegn på at de ikke er så godt forberedt, sier han til Sykepleien.

Timebestillingene for koronatest skjøt fart da kommunen ba nesten 4000 innbyggere om å være i karantene. Foto: John Inge Johansen / Nrk

– Uheldig

NRK var på legevakta forrige uke da store deler av kommunen ble satt i karantene.

Sykepleier Gøril Hellan kunne da fortelle at koronatelefonen ringte kontinuerlig, og at hun måtte lade mobilen hele tiden – gjennom ei 18 timer lang vakt.

– Jeg var hjemme klokka 02 i natt, og kom tilbake hit klokka 0800. Jeg må sitte på gulvet, sa hun med et smil, da ladeledningen var litt for kort.

Rådmann i Vestvågøy, Kjell Idar Berg, sier det ikke er slik det skal være. Han peker på at de stod overfor en spesiell situasjon.

– Vi har medarbeidere som stiller opp langt ut over det man kan forvente. Denne sykepleieren så at behovet for folk var større enn vi klarte å dekke, og tilbød seg å komme tilbake til jobb.

– Men dere hadde jo lagt ned koronatelefonen før dette siste utbruddet?

– Vi så at det var mulig å skalere ned i sommer på grunn av liten pågang. Men det lå i planen at så snart situasjonen er der, skaleres det opp og iverksettes nødvendige tiltak. Men det lar seg ikke gjøre over natta.

– Sliter med rekrutteringa

Kim-Remi Sandvær peker på av at koronasituasjonen kan vedvare lenge.

Da er det veldig uheldig å kutte i helse- og omsorgssektoren.

Hovedtillitsvalgt Kim-Remi Sandvær har advart mot nedbemanning under pandemien siden i sommer. Foto: Privat

– Vi har et spesielt stort behov fremover.

Han frykter et dårligere tjenestetilbud, og større arbeidspress på de ansatte.

I verste fall vil man risikere å måtte gå på akkord med smitteverntiltak, sier Sandvær.

– Vi sliter med rekrutteringa av spesielt sykepleiere. Vi er redd denne situasjonen ikke vil gjøre det lettere.

Nedbemanning nødvendig

Men Vestvågøy kommune må spare 26 millioner kroner.

Det er ikke mulig uten at man enten øker inntektene eller senker utgiftene. Det første forslaget som kommunestyret behandlet i juni, er en nedgang på rundt 40 årsverk.

Ordføreren sier at de har ikke noe annet valg.

– Vi har ikke fått noe lovnader om at vi får kompensert utgiftene vi har i forbindelse med pandemi-situasjonen. Det er ikke noe alternativ å drive en kommune i minus, sier ordfører Remi Solberg (Ap). Foto: John Inge Johansen / NRK

– Rammebetingelsene våre er for dårlige. Vi driver en kommune som per dags dato har for store kostnader og er helt avhengige av å forholde oss til disse rammene, sier ordfører Remi Solberg.

– Vi har ikke fått noe lovnader om at vi får kompensert utgiftene vi har i forbindelse med pandemi-situasjonen. Det er ikke noe alternativ å drive en kommune i minus.

Han lover samtidig å ikke ta ned antallet sykepleiere.

– Vi skal gjøre ei omdreining fra institusjon over til hjemmebaserte tjenester og heldøgns omsorg. Det er en omfordeling, sier Solberg.

Ikke godt nok svar

Forklaringa fra politikerne er ikke god nok for sykepleiernes tillitsvalgte, Kim-Remi Sandvær.

– En av våre hovedbekymringer er at man tar ned plasser i institusjonstjenesten før man får rustet opp hjemmetjenesten.

– Vi har vansker med å rekruttere helsepersonell. Spesielt sykepleiere. Og vi mener at et slikt kutt i helse- og omsorgstjenesten vil gjøre det enda vanskeligere å rekruttere kompetent helsepersonell i tida framover.

Han sier samtidig at dette ikke er unikt for kommunen i Lofoten.

– Man har et årlig effektiviseringskrav til kommunen som spesielt gir seg utslag i distriktskommunene, sier Sandvær. Han mener løsningen ligger i økte overføringer til kommunene.