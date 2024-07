Vesteråling tiltalt for grovt bedrageri

En mann i 20-årene er tiltalt for bedrageri for nesten én million kroner.

Det er statsadvokatene i Hedmark og Oppland som har tatt ut tiltalen.

Det skriver vol.no.

Grunnlaget er at han gjennom å være daglig leder i et prosjekt/selskap skal ha tilegnet seg store summer rundt det sentrale Østlandsområdet.

Mellom 2021 og 2023 skal han ifølge tiltalen ha søkt om og mottatt 943.000 kroner urettmessig. Midlene fikk han av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Helsedirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til ulike prosjekter.

Mannen innrapporterte at midlene ble benyttet til gjennomføring av tiltakene, til tross for at det ikke stemte, skriver lokalavisa.

Mannen skal også ha opprettet faste overføringer til sin private konto og brukt brukt forfalskede dokumenter i søknader om tilskuddsmidler.

Mannens forsvarer sier til vol at han ikke ønsker å kommentere en pågående straffesak.