– Her bor den gamle karen, sier Andreas med et smil om munnen.

Kanskje ikke så rart at han smiler.

Før sommerferien spanderte nemlig Asbjørn, bygdas eldste, is på alle ungene i Vestbygda.

Gode naboer gjør slikt for hverandre.

Men selv om skoleungene har flytta inn i omsorgsboligen, holder han seg unna undervisningen.

– Nei, jeg har ikke noe å stille opp med der. Jeg har blitt gammel og glemsk.

Kjøkken og peis. Nei da, det er ikke en bolig, men et klasserom. Andreas og Kristian klager ikke! Foto: Vilte Bratland Erikstad / NRK

Heim ble til skole

Vestbygda i Vesterålen har umiddelbar nærhet til vakker natur, inkludert en imponerende skjærgård.

Tidligere var området en viktig del av området, men de senere år har flere og flere flyttet fra.

Den gamle skolen, som ble bygd i 1960, har heller ikke tålt tidens tann. I fjor ble det klart at elevene ikke kan være i bygget lenger.

Vestbygd skole skal rives på grunn av dårlig stand. Foto: Vilte Bratland Erikstad / NRK

Faktisk var det så dårlig stilt at skolen ble stengt på dagen.

– Det er ikke forsvarlig å fortsette driften i dagens bygningsmasse, sa avdelingsleder teknisk drift i Lødingen kommune Frits Pettersen til BLV.

Dermed sto plutselig elever og lærere uten bygg. Den midlertidige løsningen lå et steinkast unna:

Vestbygdheimen. En omsorgsbolig for eldre.

– Det er antagelig ganske bra isolert her, for jeg hører ingenting fra elevene på dagtid, sier Asbjørn til NRK og legger til:

– Men vil jeg ha det helt stille kan jeg uansett bare ta ut høreapparatet.

– Det er veldig unormalt

Asbjørns leilighet ligger mellom leiligheten som mellomtrinnet bruker og leiligheten lærerne bruker som kontor.

Andreas og Kristian, to av elevene i omsorgsboligen, synes det fungerer helt greit med leilighet som klasserom.

– Her inne kan vi gjøre mer morsomme ting, sier Andreas i det han går inn på soverommet.

Klasserommene har gode fasiliteter, som dusj og kjøleskap, samt bod og soverom. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Han legger til:

– Det er litt rart å ikke ha en ordentlig skole. Når jeg tenker på at det bor folk her blir jeg sånn; «oi, shit».

– Må dere oppføre dere annerledes?

– Ja, vi må være litt mer stille. Det er derfor han ikke har hørt noe. Og fordi han er gammel, svarer Andreas.

Kristian synes det er veldig merkelig med omsorgsboligskole.

– Det er veldig unormalt. Det føles ikke helt ut som en skole.

Asbjørn bor i leilighet nr. 3. Utenfor er omsorgsboligens, nei skolens bibliotek. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Ta vare på den nye familien

Sjefen for skolen i omsorgsboligen, rektor Kristin Wabø Ruud, smiler bredt.

– Vi får det til takket være kreative og fleksible elever. De mulighetene vi har tar vi i bruk, og etter forholdene går det bra.

For å få plass til rektor i skolen måtte hjemmesykepleien flytte ut av sitt kontor.

– Vi er veldig glade for at vi har denne muligheten siden vi måtte ut av det andre skolebygget, sier Ruud.

Kristin Wabø Ruud er strålende fornøyd med måten de 16 elevene på skolen har taklet den litt unormale skolesituasjonen på. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Er det noen utfordringer med å ha skole her?

– Det er jo ikke optimalt på lang sikt, det er det ikke. Samtidig går det så bra som det kunne gått, svarer rektoren og fortsetter:

– Det er spartansk på alle måter, men i den travle hverdagen er det ingen som problematiserer det eller gjør et poeng ut av det.

Med tiden skal det bygges et nytt skolebygg.

Når det skjer håper rektoren at elevene og lærerne tar med seg mye av det de har lært gjennom å drive skole i en omsorgsbolig.

– Asbjørn spiste grøt med oss før jul og spanderte is på elevene siste skoledag. Vi får passe å ta vare på at vi har opparbeidet en slags familie.

Asbjørn og Kristian går godt overens, til tross for 85 års aldersforskjell. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Kritiske foreldre: – Uansvarlig

Ikke alle er like fornøyde med skoletilbudet på omsorgssenteret.

– Blant foreldrene har det vært mye kritikk mot prosessen, forteller Andrea Rinø, som har to barn på skolen og er leder i samarbeidsutvalget for Vestbygd oppvekstsenter.

Hun nøler ikke med å kalle skoletilbudet på Vestbygdheimen for uansvarlig.

– Bygget mangler spesialrom, som gjør at ungene får mangelfull undervisning i dag som heimkunnskap, sløyd og kunst og handverk.

Denne uka kom det forslag fra kommunaldirektøren om å legge ned ungdomstrinnet kommende skoleår, og busse elevene til kommunesenteret Lødingen. Det betyr en forlengelse av skoledagen på nær tre timer hver dag.

Ifølge Bladet Vesterålen er årsaken at en lærer ved skolen har sagt opp i skoleferien. Det betyr at elevene på ungdomstrinnet risikerer å mangle både kontaktlærer og faglærer i flere eksamensfag kommende skoleår.

I tillegg det plassmangel i de midlertidige lokalene som huser Vestbygd oppvekstsenter.

Andrea Rinø sier hun frykter at skoletilbudet vil føre til økt fraflytting i bygda.

– Folk er redd for at bygginga av ny skole på ny skal bli utsatt. Og at belastningen vi har opplevd over tid, skal bli utslagsgivende for om folk vil bo her.