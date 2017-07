– Jeg er så utrolig glad og takknemlig for at elgkalven nå er tilbake i sitt rette element, sier bonde og dyrevenn Ida Sausjord fra Ballangen til NRK.

Det har gått snart to måneder siden hun ble kontaktet av naboene Rune Hanssen og Arne Flygel, som hadde berget en nyfødt elgkalv som satt fast i en grøft.

Slik ble den vesle elgen funnet i ei grøft i Håkvik i Ballangen i slutten av mai. Foto: Arne Flygel/Rune Hanssen

– De gjorde en iherdig innsats over et døgn for å få moren til å ta seg av kalven. Men det lykkes ikke. Da ørna begynte å sirkle over elgkalven, tok de affære.

Det var avisen Fremover som først omtalte saken i mai.

Sausjord hadde lam på gården, og ble spurt av naboene om hun kunne ta seg av den nedkjølte og svake kalven.

– Jeg ringte politi og viltnemnd, som begge ba oss la naturen selv ordne opp. Det hadde verken naboene eller jeg samvittighet til, og dermed ble det til at elgen ble fraktet til gården.

Sofakos

SOFAKOS: Allerede den andre kvelden på gården til Ida Sausjord, krøp den vesle elgkalven selv opp i sofaen. Foto: Privat

Her fikk den forkomne kalven varme, kos og melkeerstatning for lam.

– Den kviknet utrolig raskt til. Den første kvelden måtte jeg løfte henne opp i sofaen, men allerede neste kveld krøp hun selv opp. Der ble vi liggende og se på TV, forteller hun.

De neste dagene tråkket elgen rundt i hælene til matmor. Men selv om elgkalven var aldri så skjønn, skjønte Ida at den måte få et nytt hjem.

Kjærlighet, varme og mat gjorde at den vesle elgkalven raskt kviknet til hjemme hos Ida Sausjord. – Det var hardt arbeid, og ikke noe jeg kan anbefale andre dersom du ikke har kunnskap om dyr, sier hun. Foto: Privat

Hun fikk tips om elgfarmen Svartisen Moose i Meløy, og skrev på Facebook-siden deres at hun hadde tatt vare på en morløs elg.

– Åtte timer senere var Mads J. Lindgaard på vei nordover for å se på kalven. Det ble full klaff. En veterinær ga tommelen opp, og dermed bar det av sted til Svartisen, sier Ida Sausjord.

– Vil få et godt liv

Hun har akkurat vært i Meløy og truffet igjen den vesle elgen, som nå veier rundt 15 kilo.

Den vesle elgen som foreløpig har navnet Elgfrid er blitt alles kjæledegge. 20. juli skal hun presenteres for publikum. Foto: Privat

– Gjensynsgleden var stor, og det kom noen tårer. Dette har vært en opplevelse for livet. Når jeg ser henne nå, føler jeg meg trygg på at hun vil få et godt liv sammen med andre elger og snille mennesker.

Sosiale og trivelige

Sylvi Jektvik i Svartisen Moose forteller at Elfrid har funnet seg godt til rette blant de to voksne elgene i parken, Arnljot og Wilma. Begge ble i fjor fraktet fra Åre i Sverige hvor Sylvi og sønnen Mads drev elgfarm i ti år.

– Elger er kanskje ikke spesielt kloke, men er trivelige og omgjengelige dyr.

– Enorm etterspørsel

SKOGENS KONGE: Elgene på Svartisen Moose er så sosialiserte at du kan kysse dem, ifølge eierne. – Om du kysser dem sies det at du blir uimotståelig, forteller Sylvi Jektvik. Her er det Ida Sausjord som tester teorien på elgen Arnljot. Foto: Privat

I Sverige er det rundt 30 elgfarmer, som hvert år får en million besøkere. Enn så lenge er det bare en elgfarm i Norge.

– Elg er det mest eksotiske dyret vi har. Alle turister som kommer til Skandinavia, håper å få se elg. Det bekrefter Polar Zoo i Troms, som forteller at elgene der får flere besøkende enn ulv, jerv og gaupe, sier Jektvik.