Verre enn først antatt: – Kan bli stående i hundrevis av år

I går ble det funnet hærverk like ved de gamle helleristningene på Leiknes i Nordland.

På berget finner man 9000 år gamle helleristninger av dyremotiv risset inn i nær 1:1-størrelse. På torsdag fant en turist en tegning i kritt fire-fem meter unna et av motivene.

Slik ser det ut kun fire-fem meter unna en av de mange dyrene som er risset inn i berget på Leiknes. Foto: TOR ANDRÉ SKJELBAKKEN / PRIVAT

Nå har man funnet flere nye motiv på berget. Under en befaring på fredag fant man flere påtegninger. Noen av dem skal være risset inn i berget.

Dermed frykter eksperter at det er langt verre enn først antatt.

Risset inn i berget

Arkeolog i Nordland fylkeskommune, Trine Johnson, har vært på befaring sammen med en annen arkeolog.

– Dessverre har han oppdaget en rekke figurer som er risset inn i bergflatene omkring figurene.

Dette er blant motivene som er risset inn i berget. Foto: Martinus Hauglid / Nordland fylkeskommune

– Jeg er veldig lei meg og sjokkert, sier arkeolog ved Universitetet i Tromsø, Ingrid Sommerseth.

Hun mener at selv om det ikke er risset eller tegnet direkte oppå figurene er det alvorlig.

– Leiknes er et stort felt med mange figurer som hører til. Jeg har fått melding om at det er risset 1,5 meter unna, så det ødelegger de fine dyrene visuelt.

– Vanskelig å fjerne

Sommerseth sier ristningene på Leiknes er de eldste i Skandinavia.

– Da er det nitrist å få en moderne tagging med navn og dato så nær de andre motivene i 1:1-størrelse på berget.

Det er ikke sikkert man klarer å fjerne herværket.

– Det kan være vanskelig å få vekk disse risningene. Berget har en algevekst som suger det til seg.

En illustrasjon viser hvor på berget motivene ligger. Foto: Gjessing 1932:plansje VIII.

Helleristningene ligger tilgjelgelig for alle i naturen de ble laget i. Arkeolog Johnson sier besøkende må trå forsiktig.

– Man skal tenke seg om både én, to, og tre ganger. Det er så lite som skal til for å utløse store skader.

Anmeldes

Ifølge Sommerseth er Leiknes et av de områdene som er best tilrettelagt for å opplyse besøkende om regler, blant annet gjennom skilting. Nå skal man anmelde forholdet.

– Alt vi kommer over blir anmeldt. Det gjør vi i henhold til kulturminneloven.

Arkeolog Ingrid Sommerseth ble både lei seg og sjokkert da hun så hva som har blitt gjort på berget med helleristningene på Leiknes. Foto: Mari Karlstad

Det er ikke første gang uerstattelige kulturminner går tapt. I 2016 risset to gutter over den 5000 år gamle helleristningen "Skiløperen" som inspirerte det grafiske uttrykket til Lillehammer-OL.

To år tidligere ble en tusen år gammel bautastein i Steigen veltet og knekt i tre biter av en kantryddemaskin.

En pil viser et av de ny funnene på berget. Foto: Martinus Hauglid / Nordland fylkeskommune

Arkeolog i Nordland fylkeskommune Trine Johnson sier de er usikker på om det faktisk er kritt som er brukt. Hun har vært på befaring på stedet med en arkeolog.

Det neste må kanskje være å sperre de inne bak bind.

Denne bergkunsten er polerte linjer. Vi har åtte-ni sånne felt, og de finner kun i Nordland.

– De er veldig viktige i Tysfjord. Det er et fantastisk felt, som er unikt i hele verden.

