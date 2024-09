Verdier for over en million stjålet fra hytte på Ballstad

Søndag ble store verdier stjålet fra en luksushytte på Ballstad, skriver Lofotposten.

Ifølge eier Lars Ole Johansen er verdier til godt over en million borte. Et vindu til et soverom er brutt opp, og på det rommet var det en safe.

– Denne er brutt opp, og det er stjålet store verdier i form av kontanter, smykker, klokker og et par Louis Vuitton boksehansker, sier Johansen til avisa og legger til at boksehanskene alene kostet 600.000 kroner.

Han sier videre at det er alarm i hytta.

– Men den har de klart å koble ut. De har ikke vært inne i resten av hytta. Det tyder enda mer på at dette var planlagt.

Innbruddet er meldt til politiet, og Johansen lover en dusør på 50.000 kroner til de som kommer med tips som fører til at saken blir oppklart, skriver Lofotposten.

Johansen er daglig leder i Oslo Liftutleie, som ved utgangen av 2022 hadde en egenkapital på 175 millioner.