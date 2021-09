Den 30. august åpnet verdens første raudåte-fabrikk på Sortland i Vesterålen.

Fabrikken skal lage kosttilskudd og fiskefor i stor skala av det lille zooplanktonet raudåte.

– Unikt og norsk

Det er det Tromsø-baserte selskapet Zooca, tidligere Calanus AS, som står bak satsingen.

– Dette er norsk, rent og helt unikt, sier administrerende direktør, Siv-Katrin Ramskjell.

Men det er ikke alle som er like positiv til åpningen.

Hoppekrepsen er en av de viktigste næringskildene for sild og makrell. Til nå har den ikke vært kommersielt utnyttet innen den marine næringen.

STORE MENGDER: Raudåte utgjør hovedmengden av dyreplankton i Norskehavet. Foto: Terje van der Meeren / Havforskningsinstituttet

Leder i Norges Kystfiskarlag, Tom Vegar Kiil, har tidligere uttalt til NRK at fiskere langs kysten frykter en kraftig nedgang av villfisklarver hvis man skal fiske etter raudåte.

Fakta om raudåte Foto: Calanus AS Ekspandér faktaboks Calanus finmarchicus, eller raudåte som den kalles på norsk, er en sentral planktonorganisme i økosystemet Norskehavet, hvor den utgjør hovedmengden av dyreplanktonet.

Raudåten er en kopepode (hoppekreps). Arten har et kommersielt potensial på grunn av stor biomasse og høyt protein- og fettinnhold. Den brukes blant annet som kosttilskudd, som spesialfor i oppdrettsindustrien og i kosmetikkbransjen.

De unge stadiene av raudåten er den viktigste matressursen for fiskelarver langs kysten, og avgjørende for at yngelen til våre viktigste fiskebestander skal overleve.

Etter hvert som fiskelarvene vokser, går de over til å beite på stadig større stadier av raudåte. Eldre stadier (raudåten blir opptil 3 mm lang) er viktige byttedyr for voksen pelagisk fisk som sild og makrell, spesielt for norsk vårgytende sild utgjør den hovedføden.

Forskning viser at det er god sammenheng mellom planktonmengden og sildas kondisjon (forholdet mellom lengde og vekt) når silda beiter i Norskehavet.

Raudåten selv spiser planteplankton, og den blir dermed et viktig bindeledd mellom produksjon av planteplankton og produksjon av fisk. (Kilder: Havforskningsinstituttet, Norges kystfiskarlag og NRK)

– For å kunne leve av den fornybare ressursen som fisken i havet er, er du avhengig av at det er bærekraftig, sier han.

Han frykter at larver og yngel kan bli gjenstand for bifangst.

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag reagerer på hvor mye raudåte departementet tillater å fiske.

Men Havforskningsinstituttet mener på sin side at kvoten er godt innenfor hva som anses som bærekraftig. De forsikrer om at raudåte-fiske kan gjøres kontrollert.

Mener raudåte-fangs er bærekraftig

I 2019 åpnet regjeringen for forsøksfiske på raudåte. Det ga Zooca mulighet til å oppskalere produksjonen som fram til nå har vært på testnivå.

Nå skal fangsten overlates til fiskerne, ikke forskerne.

– Norge er i verdenstoppen i marinforskning, og dette er en banebrytende del av det, sa statsminister Erna Solberg (H) til VOL, da hun nylig besøkte anlegget.

I dag er det en kommersiell kvote på 254.000 tonn raudåte. Av disse kan 3000 tonn tas ut i kystnære områder. Zooca høster i dag litt over 1000 tonn i året.

– Høsting av raudåte er bærekraftig og ressursen finnes i store mengder utenfor norskekysten.

Det sier Ole Petter Pedersen, fagsjef for høsting og bærekraft i Zooca.

– Ambisjonen er å tidoble produksjonen de neste fem årene opp til 10.000 tonn. Dette er fortsatt bare under en promille av den totale arten.

NY FABRIKK: Den nye raudåte-fabrikken har sørget for 100 nye arbeidsplasser på Sortland i Nordland. Foto: André Riise

Fagsjefen er ikke bekymret for innblanding av bifangst.

– Vi tråler helt oppe i havoverflaten mellom 0–15 meter. Og det er en veldig forsiktig tråling i lav fart. For hvert trålhav, tas det prøver for å sjekke at det ikke har bifangst.

Han forteller at mannskapet og skipperne har fått god kunnskap om hvilke områder de skal unngå for å redusere innblanding.

– Innblanding er uønsket for produktet vårt. Vi lever ikke av å selge larver og yngel. I tillegg følger vi alle forskriftene som regulerer høsting av raudåte. Dersom innblandingen er for høy, foretar båtene et feltskifte.

Styrer mot børs

– Planen er å styre mot børs innen 12–24 måneder, ifølge administrerende direktør Siv-Katrin Ramskjell.

Selskapet har merket økt interesse fra næringslivet. Og gjennom en emisjon med Broodstock Capital fikk selskapet 100 millioner kroner i ny egenkapital i juni 2021.

STYRER MOT BØRS: Administrerende direktør Siv-Katrin Ramskjell. Foto: André Riise

– Det er en av Norges viktigste ressurser siden det er så store mengder av den, sier Ramskjell.

Administrerende direktør mener potensialet for vekst er stor.

– Dette vil jo gi ny næring for fiskeflåten. Vi samarbeider tett med de som utvikler teknologi for at flere skal kunne høste av denne unike ressursen.