Verdens beste hundekjører og kanskje Årets Nordlending

– Den 31 år gamle hundekjøreren fra Rana ble historisk da han i mars gikk helt til topps i verdens tøffeste og mest prestisjefulle hundeløp, Iditarod i Alaska. Det er en idrettsprestasjon uten sidestykke, skriver juryen i sin begrunnelse for nominasjonen.

Joar Leifseth Ulsom har bodd i Alaska i hele sju år, hvor han har drevet aktivt med hundekjøring og trening.

– Første gang han deltok i Iditarod var i 2013. Da kom han på sjuendeplass. I år satte han kronen på verket og kan titulere seg som verdens beste hundekjører, sier juryen videre.

Folk følger med

Selv er Ulsom glad og overrasket over nominasjonen. Han syns det er kult at folk følger med, hele veien over Nordishavet.

– Det er kjempeartig å bli nominert og det er veldig artig at folk følger med på hva jeg holder på med, her borte i Alaska.

– Hva betyr det for deg å kunne bli kåret til Årets Nordlending?

– Jeg vet ikke hva det betyr, for å være helt ærlig, men det er ganske stort og utrolig artig å kunne vinne den prisen. Det viser jo at folk følger med, og det er artig å vite at folk sitter hjemme på datamaskinen og følger med på det jeg gjør, svarer han.

En drøm i oppfyllelse

Han tror at hundesporten bare øker i popularitet hjemme i Norge, og at folk som har og bruker hund aktivt følger med i miljøet.

– Jeg har fått veldig mange tilbakemeldinger og folk er interesserte. Det virker som om veldig mange følger med, sier Ulsom.

31-åringen oppfylte i mars sin store drøm, nemlig å vinne prestisjeløpet Iditarod. Tiden etter det har vært preget at prestasjonen.

– Det har vært en stor drøm å vinne, og vi har lagt ned masse jobb, tid og penger i å klare det. Nå kjører vi egentlig full gass mot neste sesong, forteller han.

Her setter Ulsom og hundene fart ut fra start i Iditarod 4. mars 2018. Foto: Espen Aarsvold / NRK

Vanskelige forhold

Høsten og starten på vinteren har derimot ikke vært av de beste, og Ulsom har møtt på utfordringer når han har trent hundene.

– Det har vært en utfordrende høst og dårlig vinter med dårlige forhold, så det har vært mye reising for å finne plasser vi kan trene hundene, sier Ulsom.

Han er likevel ved godt mot, og dagene går stort sett med til hundelivet i byen Willow, som ligger en og en halv time nord for Alaskas største by, Anchorage.

– Nå har jeg vært i Alaska i sju år, så tiden går fort. Dagene går stort sett til hundetrening og stell, og alt dreier seg egentlig om hund. Det er full gass og jeg har akkurat kommet med i et nytt team. Hundene og spannet ser veldig bra ut for denne vinteren, og jeg er ganske gira på å begynne og kjøre løp nå.

Ikke hjem ennå

– Hva bringer framtiden for deg?

– Jeg tar i grunnen en vinter om gangen. Jeg er på sportsvisum her i Alaska, og det varer til 2021. Så er det mulig det blir hjem til Norge etter det, eller en forlengelse, men det får vi se på når den tid kommer. Akkurat nå trives jeg veldig bra med å kjøre hund her, men jeg kommer helt sikkert til å komme til Norge og kjøre løp etter hvert, sier han blidt.