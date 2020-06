– Dette er et fascinerende fenomen, sier fagsjef Pål Brekke ved Norsk Romsenter

Fredag formiddag havner månen mellom jorden og Venus.

Dermed blir den neste innerste planeten i solsystemet vårt skjult, før den dukker opp igjen en liten time senere på andre siden av månen.

– Det er en fin måte å se solsystemet i spill og at man har planeter som beveger seg uavhengig av månen og sola.

Tre år til neste gang

Såkalte venusokkultasjoner er ikke veldig sjeldne og kan observeres fra jorden en til to ganger årlig, men dette er første gang siden 2016 at det kan ses fra Norge.

Dette skjer på dagtid og det kan være vanskelig å se uten hjelpemidler.

Samtidig er sola ganske nær månen, og det gjør det enda vanskeligere. Brekke anbefaler de som er nysgjerrig på fenomenet om å bruke en vanlig turkikkert eller en stjernekikkert.

Fagsjef Pål Brekke hos Norsk Romsenter synes venusokkultasjonen er en fin måte å se hvordan planetene beveger seg. Foto: Norsk Romsenter

Vær forsiktig

Da er det samtidig viktig å være forsiktig.

– Man må passe på at man ikke ser på sola gjennom teleskop. Det gjør man stort sett bare to ganger – en gang på hvert øye, for man kan bli blind.

Det er tryggere å stå i skyggen slik at sola er bak en husvegg og du ser månen til høyre.

– Da er det også lettere å få øye på månen og eventuelt Venus, som kanskje kan skimtes med det blotte øye.

I Tromsø starter okkultasjonen klokken 10:16:33 før Venus dukker opp igjen 11:23:21. I Trondheim starter den 10.04:09 og slutter 11:12:01. I Oslo starter den klokken 10:01:00 og slutter 11:07:49.

Neste Venus-okkultasjon som er synlig fra Norge, finner sted i 2023.

