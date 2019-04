Anette Holand-Nilsen og familien skal fly fra Bodø til Oslo mandag morgen, men på grunn av streiken blant pilotene i SAS, er avgangen innstilt.

Lørdagskvelden gikk derfor med til å ringe SAS kundeservice. En oppgave som skulle vise seg å ta noe lengre tid enn hun hadde planlagt.

– Først gikk det én time, så to, og så tre. Da tenkte vi at vi ikke kunne legge på, og at vi heller måtte vente. Det er jo ganske lenge. Vi kan fint akseptere en til halvannen time når det er slik, men dette var frustrerende.

Telefontjenesten opplyste heller ikke hvilket nummer hun hadde i køen eller om hun rykket framover i køen.

Tok med SAS på butikken

Familien skal i bryllup i Marbella. Holand-Nilsen forteller at motivasjonen til å rekke flyet derfor var ganske stor.

– Dette var tredje gang vi kontaktet dem på telefon. Jeg ringte også på fredag. Da tok det bare ti minutter før vi fikk svar, men de kunne ikke hjelpe fordi det formelt sett ikke hadde skjedd noe med flighten enda.

–Jeg hadde SAS med meg på vaskerommet, jeg hadde SAS med meg på butikken, og de var med meg da jeg stod og grillet. Ungene kom bort og spurte om jeg fortsatt satt i samme telefon.

Etter å ha ventet i over seks timer, fikk familien på fire til slutt endret flybilletten. Nå er de på vei til flyplassen. Foto: PRIVAT

Først etter seks timer og ti minutter, like etter klokken 22, kom hun gjennom og fikk snakke med en kundebehandler.

Søndag klokken 12.00 varslet flyselskapet hvilke avganger som innstilles mandag og tirsdag. Totalt 1.213 avganger er innstilt disse dagene.

Holand-Nilsen forteller at familien så mørkt på å være nødt til å ta tog fra Bodø til Oslo uten sovekupé, eller å sette seg i bilen og kjøre 130 mil.

– Hvis de er så seint ute med å informere passasjerene, sitter man jo igjen uten ombookingsalternativer. Det er greit nok at de er optimistiske, men de må også være realistiske overfor passasjerene.

– Sterkt beklagelig

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS beklager at Holand-Nilsen måtte vente i seks timer før hun fikk kontakt med en kundebehandler. Han kjenner ikke til lignende tilfeller.

– Dette er sterkt beklagelig. Jeg har ikke hørt om så lang ventetid på telefon til nå, men jeg tror det vitner om det massive trykket blant de titusener av passasjerer som forsøker å komme i kontakt med selskapet, sier Johansen til NRK.

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS sier pågangen til deres kundebehandlere er massiv. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Johansen oppfordrer reisende som lurer på om deres flyavgang vil gå til å sjekke på flyselskapets nettsider.

– Står den der, skal man i utgangspunktet forholde seg til at det er en flyvning som vil gå. Men så er det jo slik at vi har innstillinger i store deler av produksjonen, så man må også ta forbehold til hvor lang tid fremover man kan stole på disse flyvningene. Dette er en streik vi helst skulle ha sett ble avsluttet så raskt som mulig.