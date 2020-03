Venter kraftige vindkast langs kysten i nord

– Det er nå et ganske kraftig lavtrykk som ligger utenfor Lofoten og Vesterålen, og det beveger seg nordøstover utover kvelden og natt til søndag, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga.

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast i de nordlige delene av Nordland og Troms og Finnmark.

– Vi venter vindkast på 30–35 meter per sekund i Lofoten og Vesterålen, og tilsvarende for kyst- og fjordstrøkene i Troms og Finnmark.

Vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt sier uværet vil påvirke både veger, fergetransport og flytrafikk i områdene. Foto: Bjørn-Martin Bache Nordby / Bjørn-Martin Bache Nordby

De indre strøkene av Troms og Finnmark blir dermed ikke like hardt påvirket, forteller Haga.

Vil påvirke samferdselstilbudet

Vind av orkan styrke tilsvarer vindkast på mellom 33 og 35 meter i sekundet. Vinden kommer fra sør og sørvest.

Ifølge meteorologene vil dette sammen med snø gi kraftig snøfokk flere steder.

– Lavtrykket ligger for tiden vest av De britiske øyer og vil nok gi en del vind sørover. Men mest vind ser det ut til at vi får fra Lofoten og nordover til Finnmark.

Han sier uværet vil påvirke både veger, fergetransport og flytrafikk i områdene.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

20 timer forsinket

Uværet skaper allerede store samferdselsproblemer. Blant annet er fjellovergangen på E6 over Saltfjellet stengt, mens det er kolonnekjøring over Beiarfjellet i Nordland.

Yrkessjåfør Bjørnar Solvoll er yrkessjåfør og en av dem som skulle ha vært over Saltfjellet med last i kveld. Han regner med å bli opp mot 20 timer forsinket med transporten han er på vei med fra Meløy til Sømna.

Det er mange som skulle ha vært over Saltfjellet med varer i kveld. Her fra Saltdal turistsenter. Foto: Bjørnar Solvoll

– Jeg skulle egentlig ha vært der i 22-tida i kveld, men er nok ikke der før utpå ettermiddagen i morgen, forteller han til NRK.

– Det er slik været er, og det er lite vi kan gjøre med det. Dette er ikke mine første 20 timer her, for å si det sånn, sier Solvoll.

Vinden øker også i sør

Lenger sør er det også lavtrykksaktivitet, men dette er et annet lavtrykk, forteller Haga ved Meteorologisk institutt.

Sterk vind og snøfokk fører til at det blir vanskelige kjøreforhold.

– Særlig i fjellområdene vil vinden øke etter hvert. Det fører til at det også der blir snøfokk. Vi venter nok at vinden skal øke på utover kvelden slik at det blir krevende kjøreforhold på fjellovergangene i Sør-Norge.

– For Østlandets del venter vi også at det utover søndagen kan gi en del snø nord på Østlandet. Det kan komme rundt fem til 15 centimeter med snø der, slik at det også her kan bli vanskelige kjøreforhold.