Venter 200 ansatte til protest mot ledelsen

– Forskerforbundet og Utdanningsforbundet ved Nord universitet inviterer alle ansatte, studenter og andre til å protestere onsdag, skriver forbundene i en pressemelding.

Bakgrunnen for protestene ligger i en styresak som foreslår å gjøre om deler av lærerutdanningen til nett- og samlingsbasert.

Protestmarkeringen vil finne sted 29. november, klokken 08:30, utenfor Stormen bibliotek.

Per Jarle Bekken, professor og leder i Forskerforbundet ved Nord universitet, sier til NRK at det er ventet at over 200 ansatte møter opp for å protestere.

– Vi ønsker å si tydelig ifra til universitetsledelsen. Sette ned foten i et forsøk på å få dem til å komme i gang med bedre prosesser, sier han til NRK.

Han påpeker at utgangspunktet for protesten ligger i det han mener er gjentagende brudd på gjeldende regelverk og regjeringens tillitsreform.

I tillegg nevner han at andre fakulteter og universiteter angivelig står i samme situasjon.

– Det inngår i et mønster. Vi er ikke alene om å oppleve dette som universitet. Dette er en tematikk som berører hele universitetssektoren.

Tidligere har NRK skrevet om forslaget. Da sa rektor Hanne Elenora Solheim Hansen at forslaget handler om tilpasning på grunn av søkertall.

– Det handler om å tilpasse seg søkergrunnlaget som er på lærerutdanninga, og gi oss tid til å utvikle noe nytt, sa hun til NRK.

På spørsmål om hvorfor de vurderer å gjøre om studiene i Bodø og Nesna svarte hun:

– Vi ser at studentene har preferanser for fleksible studier. Det er litt flere søkere på det som er nett- og samlingsbasert.

