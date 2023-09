Veltet gravemaskin stenger vei på Andøya: – Jeg aner ikke hva som har skjedd

Vegtrafikksentralen Nord varsler at fylkesveien på Ramsa vil bli stengt fra rundt klokka 18 torsdag, på grunn av bilberging. Det anslås at bergingsarbeidet kan ta to til tre timer.

Eier av Bjørnevatn Maskin, Magne Persen, opplyser til NRK at de har vært ute på grøfting i Andøy i seks ukers tid nå, på oppdrag for Veidekke.

– Dagen gikk litt i grus, kan du si, sier Persen.

Han var ganske fortvilt i begynnelsen, sier han til NRK, men han er snar med å finne løsninger. Han har allerede vært i Lillestrøm for å hente ny siderute til gravemaskinen.

– Det er helt forferdelig. Men det gikk bra med sjåføren, det er det viktigste.

– Vet du hva som har skjedd?

– Jeg aner ikke helt hva som har skjedd, men sjåføren har nok ikke sett kanten. Det er veldig løst der.

Persen opplyser at det må både bilberger og mobilkran til for å få berget gravemaskinen. Allerede er gravemaskinen nesten heit opp.

– Den var ikke helt ny, men den ser ut som ny. Det var en strøken maskin.

Bladet Vesterålen meldte om ulykken først.