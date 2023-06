Like før klokken 04.30 i natt fikk Bane Nor beskjed om at en gravemaskin har veltet over skinnegangen på strekningen mellom Fauske og Oteråga, like øst for Bodø.

Gravemaskinen sperrer skinnegangen, og stopper dermed all togtrafikk mellom Fauske og Bodø.

Det betyr at alt av passasjer- og godstog må stoppe på Fauske.

– Vi har lastebil og gravemaskin på stedet. De jobber med å gå den veltede gravemaskinen av sporet. Videre må vi da få undersøkt skinnegangen for å se om det er mulig å kjøre tog der, sier pressevakt Anne Kirkhusmo til NRK.

For å få fjernet gravemaskinen er de nødt til å sperre av riksvei 80 mellom Fauske og Bodø i en periode også, melder Vegtrafikksentralen.

De skriver at riksvei 80 vi bli stengt på strekningen Fauske - Tverlandet i noen timer fra klokken 13.00.

Anbefalt omkjøring blir via fylkesvei 812 om Misvær

Buss for tog

Når det gjelder togene vil det ta noe tid å avklare situasjonen, skriver Bane Nor på sine nettsider.

– Vi regner med å ha tatt en ny vurdering rundt klokken 14, sier Anne Kirkhusmo.

SJ Norge, som driver passasjertogene på Nordlandsbanen, har satt inn buss for tog mellom Bodø og Fauske.

– Vi snur togene våre på Fauske. Det er selvfølgelig beklagelig at dette skjer, men vi får i alle fall bussene til å fungere som de skal og håper på minst mulig forsinkelser for våre passasjerer, sier informasjonssjef i SJ Norge, Hilde Lyng.

Hun kan videre informere om at passasjerene som skal fraktes med buss fra Bodø til Fauske i 13-tiden vil slippe fordi veisperringene, slik at de kan bli med toget fra Fauske.

De to personene som var i gravemaskinen da den veltet be sendt til legevakt for sjekk.