Vektarfirma sjekkar snusboksar for narkotika

Nyleg kom FHI med nye tal på narkotikabruk i den norske befolkninga.

Sjølv om cannabisbruken blant unge vaksne har vore stabil dei siste åra, viser tala at bruken av kokain blant unge vaksne har auka noko.

4,7 prosent av dei mellom 16 og 30 år oppgav å ha brukt kokain det siste året. I 2013 oppgav 2,2 prosent det same.

Det har vore mykje debatt rundt norsk narkotikabruk, etter at rusreforma blei lansert og ikkje vedtatt.

To ulike vektarselskap bekreftar ny kontrollpraksis for å møte utfordringane ved det dei hevdar er meir synleg bruk av dop enn tidlegare.

Sjekkar snusboksar

– Vi har fått meir fokus på andre ting enn alkohol dei siste åra. Det medfører at vi då også leitar andre stader enn tidlegare, for eksempel i snusboksar.

Det seier Arild Prestøy i Heimdall Guard Service, vektarselskapet med flest oppdrag i Bodø.

– Snusboksar har ofte blitt brukt som gøymestad, men vi har inntrykk av at ein no gøymer narkotika andre stadar. Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

Også på arrangement for folk under 18 år, gjer vektarselskapet stikktestar av snusboksar for å avdekke forsøk på å ta med narkotiske stoff.

– Vårt inntrykk er at det har blitt meir normalisert og meir vanleg blant alle. Tidlegare var det gjerne enkelte miljø.

– Kva grunngir du det med?

– Først og fremst med at vi finn mykje meir narkotika. Det er ein trend som har auka dei siste fem åra. Spesielt etter at samfunnet har gått tilbake til normalen etter covid, så merkar vi ei endring i kor mykje narkotika det er ute.

Kontroll av snusboksar er ein del av eit større tiltak som baserer seg på tilfeldige kontrollar med fokus på ulike gøymestader kvar gong, opplyser Prestøy.

– Meir synleg bruk

Vektartenesta PSS Securitas har oppdrag rundt om i heile landet. Dei tar også fleire forholdsreglar for å hindre at narkotika finn vegen inn dørene, fortel avdelingsdirektør Daniel Myrvoll.

– Ein meir synleg bruk gjer arbeidet til vektarane utfordrande då det gjerne er blandingsrus, noko som kan gi veldig lite føreseieleg åtferd som igjen er krevjande å handtere, seier Myrvoll.

Både Myrvoll og Prestøy poengterer at dei har sine tiltak på vegne av utestadane. Gjentakande bruk og sal av narkotiske stoff på skjenkestaden kan få konsekvensar for skjenkebevillinga.

Det gjeld framleis, sjølv om rettspraksisen rundt straff for bruk og oppbevaring er noko endra etter at Riksadvokaten i mai kom med nye retningslinjer rundt dette.

– Utvilsamt positivt

Organisasjonen Utekontakta i Bodø er ein del av støtteapparatet rundt ungdom og pratar jamleg med dei om rus.

Avdelingsleiar Randi Helen Albertsen er glad for tiltaka til utelivsbransjen.

– Kontroll og regulative tiltak er ein nødvendig og viktig del av ruspolitikken, og skal vere underlagt gode juridiske vurderingar, seier Albertsen. Foto: Privat

– Det er utvilsamt positivt at utelivsbransjen markerer at dei ikkje ønsker illegale rusmiddel innanfor dørene. Regelen mot å ta med seg drikke er allment akseptert, og dei same normene burde gjelde andre rusmiddel.

Det er likevel ein vesensforskjell mellom lovlege og ulovlege rusmiddel, understrekar Albertsen, som antar at vektarselskapet har landa på ein praksis som dei kan stå inne for.

– Ungdom fortel at det er stor tilgang til rusmiddel, og dei opplever situasjonen som alvorleg. Det er derfor all grunn til å ta desse signala på alvor, seier ho.

– Viktig med godt faktagrunnlag

Prestøy og Myrvoll opplever at ein annan rettspraksis rundt straff for bruk og oppbevaring av narkotika gir ein lågare terskel for å prøve narkotika.

– Vi opplever at bruken er blitt meir synleg enn før. Med anna rettspraksis rundt straff for bruk og oppbevaring opplever vi at terskelen for å prøve er lågare enn før, og det verkar som at brukarar ikkje tenker så mykje over konsekvensane enn før, seier Myrvoll.

Stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland i Sosialistisk Venstreparti meiner derimot at det blir synsa altfor mykje om bruk av rusmiddel.

– Det blir ofte synsa om utviklinga i bruk av rusmiddel. Det er uheldig og noko Rolleforståelsesutvalet sin rapport har problematisert. Det er viktig med eit godt faktagrunnlag i botnen.

Han viser til dei ferske tala frå FHI og seier at det er ein stabil og låg bruk av ulovlege rusmiddel i Noreg.

Stortingsrepresentant for SV, Andreas Sjalg Unneland. Foto: Helge Brekke

– Det er bra. Så er det ei lita vriding på kva stoff som blir brukt, seier Unneland, som er ein av forkjemparane for ei endring i norsk ruspolitikk.

– Generelt vil eg seie at det er behov for ei rusreform slik at vi får risikoreduksjon i fokus i staden for avskrekking og straff. Vi er nøydde til å satse på førebygging som fungerer og baserer seg på kunnskap.