Vekstpotensial i fiskebestander

En ny studie publisert av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) viser at over halvparten av verdens fiskebestander kan produsere mer fisk enn de gjør i dag, om de forvaltes bedre. Av disse bestandene høstes over en tredjedel så tidlig at de knapt når 80 prosent av sitt maksimale bærekraftige nivå.