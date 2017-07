Vekst for Nord universitet

Nord universitet gir tilbud til 4315 kvalifiserte søkere under Samordna opptak for studieåret 2017/2018, en økning på 228 fra forrige studieår. – Det er gledelig for den enkelte søker, universitetet og for samfunnet at flere får mulighet til å studere det de har interesse for, sier prorektor for utdanning ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen.