Veisalt kan gi hunden din vonde poteplager – dette er veterinærens beste tips

Med vinter, snø og dårlig føre på veiene kommer ofte saltbilene frem fra garasjene sine.

Og mens menneskene kan fare av gårde på barmark, kan saltet skape større problemer for menneskets beste venn.

I Bodø har veterinær Hanne Myrnes fått inn jaktlabradoren Echo inn på behandlingsrommet.

Tispen er på en oppfølgingskontroll etter å ha slitt med sårdannelse under potene. Men heldigvis for matmor Nina Hauknes er beskjeden fra veterinæren at alt ser bra ut.

Men slik er det ikke for alle.

Bare denne januardagen har Myrnes hatt fem hunder inne til behandling for såre poter på Evedencia Dyresykehus.

Echos poter har nå grodd og ser fine ut etter å ha blitt behandlet for sårproblemer. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Salt i såret

Myrnes sier at det er mange ulike årsaker til at hunder kan få trøbbel med potene.

– Når hundene har sår på potene så må vi først prøve å finne ut hva som er årsaken til skadene, og prøve å fjerne denne. Så må vi behandle symptomene.

Men det er ikke samme behandling for hver eneste hund. Det er veldig individuelt, sier Myrnes.

Hun er imidlertid klar på at salt på veier kan gjøre tilstanden verre for hunder som allerede har utsatte poter.

– Salt trekker til seg væske, og det tørker ut huden. Da kan man få sprekker i potene, sier veterinæren.

– Det å få salt i åpne sår vil være smertefullt og gjøre sårene verre. Når hunden får vondt vil den ofte bøte på dette med å slikke på sårene. Da blir det vanligvis enda verre, legger hun til.

Matmor Nina Hauknes har i alle fall tatt forholdsregler for å skåne Echo og hans såre poter.

– Vi prøver å unngå å gå tur der det er veisalt, men det er vanskelig for saltet er nesten overalt.

Gjelder ikke alle

Veterinær Linda Bakken Bøe hos Dyrlegene Bodø sier at det ikke er alle hunder som blir plaget av saltede veier.

– Det semmert at vi får noen henvendelser fra folk som mener hundene tåler veisalt dårlig, men det gjelder ikke hos de fleste.

Hun sier at hunder som sliter med salt på veiene ofte sliter med eksem fra før.

– Vi antar at hovedvekten av hundene som ikke tåler veisalt har atopisk dermatitt. Dette fører til nedsatt hudbarriere under føttene, en defekt Gore-Tex om du vil.

Linda Bakken Bøe er veterinær ved Dyrlegene Bodø. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Bakken Bøe sier at om lag 100 raser i verden som ofte sliter med denne hudsykdommen.

– For eksempel fransk bulldogg, retrievere, labradoodels og dalmatinere, sier hun.

Veterinæren sier at hunder med denne tilstanden ofte har tendenser til å klø eller riste på hodet i perioder, samt ha mye ørevoks.

– Opplever vi dette kan det være hunden trenger annen og mer utvidet tilsyn.

Dette er veterinærenes råd

Det er med andre ord grunn til å jevnlig sjekke potene til hunden for å se etter skader eller tegn på eksem.

Og er hunden først utsatt for såre poter, da er det flere ting du kan gjøre for å beskytte den best mulig.

– Hvis man kan holde seg unna områder med saltede veier, så gjør det, sier Myrnes.

Poteposer kan være et tiltak for hundeeiere som sliter med plagsomme poter hos hunden. Foto: Privat

– Men er hunden blitt eksponert når de har vært ute så skyll med godt rent vann når man kommer hjem. Eventuelt kan man smøre med noe som beskytter hunden.

Bakken Bøe sier også at såkalte potesokker som beskytter mot salt også er et alternativ.

– Men mistenker du at hunden kan ha symptomer som beskrevet over ville jeg tatt den med til en veterinær med utvidet kunnskap om hudsykdommer. Det kan være noe den signaliserer.