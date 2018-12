Vegvesenet: Feil at «lurebrua» er en lurebru

De nye undersøkelsene er gjennomført av landmålere fra Statens vegvesen på to tidspunkt rundt maks høyvann og to tidspunkt ved maks lavvann på fire punker i kjørebanen. Høydene ble målt med teleskopstang, i tillegg til at høyden på havnivået ble registrert med GPS.

Kilde: Statens vegvesen