Vegvesenet med bønn til bilister i snøværet: – Ikke gjør dette

– Folk må ikke stoppe i tunnelen, sier Håvard Langmo.

Han er vaktoperatør på Veitrafikksentralen, og må bruke mye tid nå på å sjekke kameraene de har montert i Bodøtunnelen.

Årsaken er et voldsomt snøvær i Nordland. Det gjør at folk stopper i havarilommene i Bodøtunnelen for å skrape is.

Da tror systemet det har oppstått en nødssituasjon, og begynner å stenge tunnelen.

– Vi får alarm med stans i tunnel, så stenges kjørefelt i sonen der bilen står. Så må vi åpne sonene manuelt eller tilkalle nødetater hvis det er aktuelt.

– Hvordan er trafikkbildet nå?

– Vi har ikke melding om store forsinkelser, men må ta høyde for at det kan bli stengte veier. Det er mye snø og folk må regne med lengre reisetid.

Foto: Statens vegvesen

Har kalt ut alt av ressurser

Bjørn Inge Ingvaldsen er leder for byteknikk i Bodø kommune. Han sier de har kalt ut det de har av mannskap. Opp mot 30 sjåfører er i sving.

– Det er utfordrende nå. For vår del, som skal røyte, oppfordrer vi folk til å la bilen stå eller i alle fall bruke parkeringshusene i byen.

– Her vil vi ha ute alle mann de neste to døgnene, sier Ingvaldsen, som oppfordrer folk til å ha tålmodighet før man purrer på manglende brøyting.

Vakthavende meteorolog Jon Austerheim ved Meteorologisk institutt sier vi står overfor et «solid væromslag». Det har vært tørt lenge, men nå laver det ned.

– Snøbyger og vind fra vest/nordvest, oppsummerer Austerheim kort og konsist.

Det er et kraftig lavtrykk som treffer Vesterålen og Troms spesielt. Det ventes kraftige vindkast i styrken 27–35 meter per sekund i natt.

Men også sør i Nordland blir det mye vær. Det er gult farevarsel ute for Helgeland, Saltfjellet og Salten som gjelder fra i ettermiddag og fram til lørdag.

Det ventes 20–40 centimeter snø i løpet av 24 timer mange steder.

Brøytemannskapene har mer enn nok å gjøre nå. Her fra Bodø sentrum. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Det gir konsekvenser i form av store bølger inn mot Vesterålen i morgen. Temperaturen kan krype over null grader på kysten. Sludd, snø og nullføre kan gi nullføre og vanskelige kjøreforhold.

– Det blir et ordentlig «sjitvær»?

– Ja, rett og slett.

Varsom.no oppjusterer også faregraden for snøskred både for torsdag og fredag. Faregraden flyttes fra betydelig til stor. På Twitter skriver de at snøskredfaren ved Norges nest største isbre, Svartisen i Nordland, er stor og ber alle holde seg unna skredterreng.

Vedvarer til søndag

Finnmark rammes ikke like hardt av uværet, men det blir en del nedbør i form av snø i Vest-Finnmark.

På spørsmål om det ser ut til at vi nå får igjen den tapte nedbøren etter den tørre perioden vi har vært gjennom, svarer Austerheim bekreftende.

– I alle fall en del av det.

Snøbygene vil avta utover helga. Søndag ser det bedre ut.

Lavtrykket vil gi snø, vind, torden og høye bølger i den nordligste delen av landet. Det er nå sendt ut flere farevarsler for Nord-Norge. Foto: Meteorologene på Twitter