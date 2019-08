Vegvesenet gjorde flere forsøk på å reparere autovernet i Svolvær: – Bør ta mer ansvar

Det var trolig en øvelseskjøring som gikk forferdelig galt.

To personer omkom og én ligger fremdeles hardt skadet, etter at en bil kjørte utenfor fergeleiet i Svolvær, lørdag.

I kjølvannet av ulykken har det blitt kjent at autovernet på stedet var nede, som følge av en brøyteulykke i vinter.

Statens vegvesen har uttalt at autovernet egentlig skulle blitt utbedret i månedsskiftet mai/juni, men at for mange biler på stedet gjorde arbeidet vanskelig.

Nå kommer det frem at utbedringene ble forsøkt flere ganger, men at det hver gang var parkerte biler i veien for arbeidet.

– Entreprenøren var ute tre dager etter han fikk bestillingen og det var mange parkerte biler der som forhindret arbeidet. Han prøvde til og med å overnatte, men det var fremdeles umulig å komme til, sier avdelingsleder Geir Jørgensen i Vegvesenet til NRK.

Ifølge VG forsøkte entreprenøren reparasjon 24. mai, 16. juni og to ganger etter det.

Steinar Pleym Pedersen har hele sitt liv vært ansatt både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Han syns det er svært kritikkverdig at Vegvesenet ikke reparerte autovernet i sommer. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Burde erkjent glippen

Steinar Pleym Pedersen kan se tilbake på et helt yrkesaktivt liv ansatt i helsevesenet, og han har vært sykehusleder flere steder de siste 20 årene. Han omtaler Vegvesenets uttalelser som ansvarsfraskrivelse.

– Det er et faktum at det var planlagt utbedring før ulykken. Jeg syns begrunnelsen til vegvesenet er underlig. Veier blir stengt overalt på grunn av arrangementer, men det var ikke mulig å stenge av dette lille området i en kort periode.

Steinar Pleym Pedersen sier at Vegvesenet burde ha prioritert denne oppgaven, på lik linje som da de utbedret flere plasser i Lofoten og Vesterålen før Arctic Race of Norway.

– Hadde dette vært en prioritert oppgave, hadde det skjedd på kort tid. Jeg mener de burde ha erkjent glippen, noe som ville gjort dem mer troverdig.

Hvorvidt ulykken hadde blitt forhindret om autovernet hadde vært oppe, verken kan eller vil Pedersen svare på.

– Det er jo umulig å si akkurat nå, men jeg antar at dette er noe som blir undersøkt og testet i etterkant. Hvis det viser seg at bilen hadde stoppet, blir det jo enda mer tragisk.

Står for avgjørelsen

Geir Jørgensen bekrefter at utbedringene ble utsatt flere ganger.

Han forteller at det ble vurdert å taue bort bilene, men at de kom fram til at det ikke var risikofylt nok til å iverksette så drastiske tiltak.

Geir Jørgensen, avdelingsleder i Statens vegvesen. Foto: Mathis Eira

– Vi vurderte ikke risikoen som stor nok til å taue bort biler, så vi prioriterte heller utbedringer på resten av veinettet vårt.

Entreprenøren det er snakk om reiser rundt i et stort geografisk område for å utbedre store deler av Lofoten.

– Vi kunne jo forsøkt å legge tunge hindre foran åpningen, men det gjorde vi ikke. Vi kan ikke sperre bilene inne heller. Dette er et område med lav hastighet og mange oppstilte biler.

– Hva har dere lært av dette?

– Vi hadde ikke vurdert situasjonen annerledes fram til i dag. Generelt kan jeg si at en slik ulykke er gjenstand for en solid gransking fra Statens vegvesen, noe det også vil være i saken her.