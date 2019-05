Vegvesenet fjernet bru – nå får skoleungene en mer trafikkfarlig skolevei

– Det ironiske er at vi har fått en oppgradert bilvei, men for de myke trafikantene har vi fått en løsning som er dårligere enn den vi hadde, sier Ronny Nydal Sletteng som er leder for FAU ved Alstad barneskole.

Innfartsveien til Bodø er en jevn strøm av biler og var blant de mest trafikkerte og mest ulykkesutsatte strekningene i Nord-Norge.

Men fra 28. april ble alt bedre, da store deler av riksvei 80 ble lagt i tunnel.

Protester

Men en av løsningen som er valgt i veiprosjektet har ført til store protester fra foreldrene som hver dag sender skoleungene sine over Hunstadkrysset.

FAU-leder ved Alstad barneskole Ronny Nydal Sletteng syns det er paradoksalt at de har fått en dårligere løsning etter en oppgradering av veien. Foto: Harald Krogtoft / NRK

Frem til tirsdag denne uken krysset skolebarna den trafikkerte riksvei 80 trygt over en gangbru. Men tirsdag ble brua som planlagt revet, og nå skal ungene krysse veien over et gangfelt i stedet.

Nydal Sletteng mener sikkerheten til de myke trafikantene har blitt en salderingspost i veiprosjektet.

– Vi har hatt en trafikksikker skolevei hvor ungene kunne krysse veien uten å komme i kontakt med biltrafikken. Nå har vi fått en løsning hvor de myke trafikantene må dele veien med bilene. Det er en dårlig løsning, spesielt for de minste ungene, sier Nydal Sletteng.

– Ikke unormal høy trafikk

Frem til tirsdag passerte skoleelevene veien trygt over en gangbru. Men nå er brua borte og elevene må ned på jorda og krysse veien via gangfelt. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Statens vegvesen forstår kritikken, men sier at trafikken ikke vil være unormalt stor. Det er beregnet at det kommer til å passere over 8000 biler hver dag der ungene skal krysse veien.

– Unger flest klarer å forholde seg til den trafikken det vil være snakk om her, sier Arild Hegreberg som er prosjektleder for Bypakke Bodø.

Hegreberg sier det vil være umulig for Statens vegvesen å bygge adskilte overganger overalt hvor det krysser folk i områder med tilsvarende trafikkmengde.

Ber om redegjørelse

– Endelig kan tålmodige bodøværinger se lyset i tunnelen, sa Ida Pinnerød da den nye Bodøtunnelen ble åpnet. Foto: Harald Krogtoft / NRK

Ordfører Ida Pinnerød (Ap) åpnet tunnellen for bare halvannen uke siden, men ber allerede nå om en redegjørelse.

– Jeg har bedt om en redegjørelse fra Vegvesenet om situasjonen, sier Pinnerød, som venter besøk av statsråd Monica Mæland og dermed bare kunne gi en kort kommentar.