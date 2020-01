Vegtrafikksentralen advarte bilister – flere trafikkulykker på såpeglatte veier

– Det er et forrykende uvær i store deler av Nord-Norge i dag, og det anbefales å holde seg hjemme såframt man ikke må ut å kjøre, advarte Vegtrafikksentralen nord lørdag.

Lørdag ettermiddag har det vært flere trafikkulykker nord i Nordland.

– Fikk sleng i en sving

På E6 i Råndalen-området i Ballangen kjørte en personbil av veien. Bilen skal ha fått sleng i en sving og kjørt ut.

– Det var to personer i bilen. Begge skal være uskadd, opplyser operasjonsleder Kenneth Magnussen i Nordland politidistrikt.

To til sykehus

To biler frontkolliderte på E6 ved Storsletta mellom Hålogalandsbrua og Bjerkvik. Foto: KJELL MIKALSEN / NRK

Like før trafikkulykken i Ballangen skjedde det en frontkollisjon på E6 Storsletta, like nord for Hålogalandsbrua i Narvik.

Det var to personbiler, tre personer og en hund involvert i ulykken.

En kvinne i 20-årene og en mann i 60-årene ble fraktet til sykehuset i Narvik i ambulanse. Begge hadde smerter i nakken, men var ved bevissthet da nødetatene ankom stedet.

– Såpeglatt

– Etter det vi vet gikk det bra med hunden. Den har blitt hentet, opplyser Magnussen.

Politiet kjenner ikke til hvorfor bilene frontkolliderte, men sier at det svært glatt i området hvor ulykken skjedde. Det ble strødd i området etter ulykken.

Traff lyktestolpe

Det var lange køer på begge sider av Saltfjellet da overgangen åpnet lørdag. Foto: Bjørnar Solvoll

På Ørnes i Meløy kjørte en bil kjørte av veien og traff en lyktestolpe. Ifølge politiet ble ingen skadet i ulykken.

Kraftig uvær har stengt flere fjelloverganger og veier har vært stengt i Nordland lørdag.

I ettermiddag ble Saltfjellet åpnet etter å ha vært stengt siden fredag.

Det var melkebilsjåfør Bjørnar Solvoll glad for. Han hadde ventet flere timer på å komme over fjellet.

– Værgudene er ikke akkurat med oss for tida. Det er bare en ting å gjøre. Å være tålmodig og ta det med godt humør.

Uværet har ikke bare skapt trøbbel i trafikken. Flere ferge - og hurtigbåtruter har innstilt på grunn av kraftig vind.

Avganger fra Røst, Værøy og Moskenes er alle påvirket av uværet.

Vegvesenet gikk tidligere i dag ut og ba folk å holde seg innendørs.

– Det er et forrykende uvær i store deler av Nord-Norge i dag, og det anbefales å holde seg hjemme såframt man ikke må ut å kjøre, advarer Vegtrafikksentralen nord.