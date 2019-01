Vegtrafikksentralen advarer: – Kjøreforholdene bli verre fram mot helga

Uværet med kraftig nedbør i opp til 700 meters høyde har ført til flere trafikkuhell på såpeglatte veier over hele fylket.

Fortsatt er snøskredfaren på nest høyeste nivå i store deler av Nord-Norge. Kraftig snøfall og dårlig sikt gjør at letemannskapene ikke har kunnet starte søket etter en svensk kvinne og tre finske menn som er savnet i Tamokdalen etter en topptur til Blåbærfjellet onsdag.

Nå i kveld har et snøskred gått over fylkesvei 830 ved Dråvika i Sulitjelma. Og foreløpig er det ingen tegn til at kjøreforholdene skal bedre seg utover kvelden og natta.

– Blir verre

– Forholdene ventes å bli verre mange steder utover kvelden og inn mot helga, advarer driftsleder Siril Veiåker Nilsen i Vegtrafikksentralen Nord-Norge.

Den brå overgangen fra kraftige snøfall til mildvær har ført til mye våt og tung snø i veibanen. Andre steder er det speilhålke som skaper problemer.

Se oppdatert skredvarsel på varsom.no

– For øyeblikket er utfordringene størst i området rundt Evenes og resten av Ofoten, Senja og Sør-Troms. Men det er vanskelige kjøreforhold i store deler av Nordland, i tillegg til at noen av veiene i Finnmark har kolonnekjøring, sier Nilsen.

Ifølge Nilsen er det full innsats med brøyting og strøing, men de ber om forståelse for at de ikke rekker ikke å være alle steder på en gang. Derfor oppfordrer de publikum til å følge med på veimeldingene, og vurdere om de er nødt til å kjøre.

– Har vært ille

Trafikkoperatør Kristin Jullumstrø, som er på vakt ved Vegtrafikksentralen Nord-Norge i kveld forteller om en svært hektisk kveldsvakt.

– Det har vært ille i dag. Når folk ringer og forteller om veier som er uansvarlig glatt ber vi dem stoppe og vente på strøbilen. Noen har vi best om å holde seg hjemme dersom det ikke er helt nødvendig å bruke bil, sier hun.

Jullumstrø sier at alt av mannskaper er ute på jobb for å strø og brøyte, både i Nordland og Troms.

Ifølge vakthavende meteorolog Halldis Berge ved Meteorologisk institutt skal ikke nedbøren avta før fredag kveld. Da vil også temperaturene også synke ned mot null.

– Nedbøren gir seg ikke før fredag. Fredag kveld vil også temperaturen synke ned mot null i Nordland, som også vil bidra til at situasjonen stabiliserer seg.

Kan komme flere skred

Skredfaren er på farenivå fire, det snør tett og er svært vanskelige leteforhold i Tamokdalen der politiet antar fire personer er tatt av skred. Foto: Marita Andersen/NRK

Vaktleder Solveig Kosberg i snøskredvarslinga opplyser at det fortsatt er stor snøskredfare i Nordland og Troms på utsatte steder i opp til 700 meters høyde.

– Det står på nå, men når været roer seg inn mot helga, vil snødekket stabilisere seg ganske fort. Når situasjonen har stabilisert seg, vil faregraden gå ned til 3, sier hun.