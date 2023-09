Vegatrappa gjenåpnet etter ras

Tidligere i sommer ble Vegatrappa på Helgeland stemt fram som den flotteste fjellturen i Nordland av NRK sitt publikum.

Imidlertid ble Vegatrappa delvis ødelagt etter et steinras i august i fjor. Under gjenoppbyggingen konkluderte geologer at trappa burde flyttes noe for å unngå nye ras.

Fredag ble trappa gjenåpnet av fylkesrådsleder Elin Dhlseng Eide (Ap), melder Brønnøysunds Avis.

Reparasjon av trappa har en prislapp på ca 2 millioner, ifølge Vega-ordfører Andre Møller.

Det er rundt 25.000 besøkende av Vegatrappa i året.

Vegatrappa består av kloppbelagt sti og bruer frem til selve oppstigningen til Ravnfloget, 350 meter over havet. Når du kommer til toppen har du tilbakelagt nærmere 2000 trinn. På toppen er det utsikt mot Søla og Vegaøyan verdensarvområde, ifølge turbeskrivelsen på Visit Vega.