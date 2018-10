Her er kommunen som taper mest

I dag presenterte regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2019. Alle kommuner får mer sammenlignet med budsjettet for 2018 – bortsett fra tre.

*Se tabellen:

Kommunene som taper i 2019 Kommune Anslag på inntekt Vekst ift. 2018 Vekst i prosent 1815 Vega 90.731.000 -476.000 -0,5 1151 Utsira 33.275.000 -153.000 -0,5 5052 Leka 54.318.000 -25.000 -0

Andre Møller er ordfører i kommunen som taper mest, Vega kommune i Nordland. Møller var på reisefot og lærte først om den prosentvise nedgangen på 0,5 prosent da NRK ringte. Han sier dette vil slå negativt ut for kommunen.

– Det vil gå utover driftsnivået. Det betyr færre tjenester til innbyggerne våre, og det er ikke særlig bra, sier ordføreren.

– Vil bety vesentlige endringer

At Vega kommune kommer verst ut på landsbasis i tildeling av frie inntekter fra staten, tror Møller likevel kan skyldes en større tildeling i såkalte skjønnsmidler til barnevern i 2018-budsjettet.

Andre Møller, ordfører i Vega kommune. Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Det var cirka 2,7 millioner. Da var vi en av vinnerne. Det kan være derfor at prosenten er litt skeiv, sier Møller, som ellers viser videre til rådmannen.

Rådmann Brit Skjevling i Vega kommune har så vidt rukket å titte på tallene når NRK ringer, men bekrefter at den tapte inntekten fra staten vil bety konsekvenser for kommunen.

Innbyggertallet i kommunen, som statsbudsjettet tar utgangspunkt i, viser en nedgang på 13 personer fra året før. I januar 2017 telte kommunen 1234 innbyggere. I 2018: 1221.

Skjevling sier en stor del av årsaken ligger her, men peker i likhet med ordføreren på de 2,7 millioner kronene kommunen fikk tildelt. Pengene fikk Vega i såkalte skjønnsmidler av fylkesmannen i Nordland. I statsbudsjettet for 2019 får Vega 809.000 kroner i skjønnsmidler, opplyser Skjevling. Det er en nedgang på 1,9 millioner kroner.

– Hvis dette blir tilfelle, må vi gjøre vesentlige endringer i driften vår, sier rådmannen.

Skjønnsmidler Ekspandér faktaboks Hvert år fordeles en slump med penger til kommunene og fylkeskommunene etter skjønn.

Skjønnsmidler skal kompensere kommunene for kostnadsulemper som ikke fanges opp av inntektssystemet, andre faste tilskuddsordninger eller til å støtte omstilling og fornying i kommunene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fastsetter den fylkesvise fordelingen. Kilde: Fylkesmannen i Finnmark

Ap-topp: Svakt til kommunene

Prognoser fra Norges Bank viser også at lønnsveksten i 2019 vil ende på 3,3 prosent. Dermed vil en nedgang i inntektene på 0,5 prosent bety et misforhold mellom inntekter og utgifter på opp mot fire prosent for Vega.

Rigmor Aasrud, Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson. Foto: NRK

Leka kommune får 25.000 kroner mindre i neste års budsjett, noe som er så lite at det i statsbudsjettet blir oppgitt som en vekst på null prosent. Likevel vil trøndelagskommunen i praksis oppleve en nedgang – også prosentvis – som følge av lønnsveksten som er spådd.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Rigmor Aasrud er ikke overraskende misfornøyd med budsjettet. Hun retter spesielt misnøyen mot budsjettet for kommunene.

– Dette er det svakeste kommunebudsjettet på lenge, og sykehusbudsjettet er også svakt, sier Aasrud.

– Nordland går så det suser

Leder for Nordland Høyre og stortingsrepresentant Jonny Finstad er derimot, også ikke overraskende, positiv til budsjettet. I alle fall når det gjelder sitt hjemfylke.

Jonny Finstad (H), stortingsrepresentant. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

– Nordland går så det suser, og jeg tenker at dette budsjettet legger opp til ytterligere vekst og utvikling. Et budsjett på det jevne, slår han fast.

Finstad sier inntektssystemet for kommunene ikke er noe nytt og at befolkningsstørrelse og -sammensetning spiller en stor rolle.

Nordlands-politikeren mener 13 færre innbyggere forklarer hvorfor Vega kommune kommer verst ut.

– Det er klart, for en så liten kommune slår det ganske bra ut i prosent, sier Finstad.