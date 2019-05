Vedum går imot distriktskommuner på Helgeland: – To sykehus er best

– Senterpartiet mener at Helgeland bør ha to likeverdige sykehus med akuttfunksjoner. Dette er en enorm kyst som skaper helt andre transportutfordringer om man er på det flate østlandet.

Akkurat som statsminister Erna Solberg for en uke siden, var Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mandag på besøk i Sandnessjøen.

Der møtte han de bunadskledde demonstrantene som frykter for sykehustilbudet på Helgeland.

Men i dette spørsmålet er ikke den distriktsvennlige partilederen på linje med lokalpolitikerne. Hele 15 av 17 kommuner på Helgeland vil ha ett stort sykehus i regionen. Det kommer fram i en oppsummering av høringssvar.

Leder for Sør-Helgeland regionråd, Britt Helstad, forklarer det enkelt:

– Da vi fikk tallene på bordet i fjor høst, så ble vi fort enig om at man ikke trenger å være rakettforsker for å se at det ikke er økonomi til to sykehus.

Bunadsgeriljaen hadde et godt oppmøte i Sandnessjøen. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Tar gjerne imot pengene

I dag består Helgeland av tre sykehus, i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.

Ny sykehusstruktur kan gi store ringvirkninger i den langstrakte regionen. De byene som taper kampen frykter tap av arbeidsplasser og lang reisevei.

Situasjonen er ikke ulik det som var sykehusstriden i Møre og Romsdal, hvor Kristiansund måtte bukke under for Molde.

Britt Helstad (Ap) er også ordfører i Bindal kommune og sier at to sykehus ikke er negativt i seg selv. Likevel virker det helt urealistisk å gå etter den modellen.

– Hvis det er økonomisk forsvarlig for to sykehus, så er vi selvfølgelig ikke mot det. Men når man hører kostnadene så skjønner man jo fort at det skal mye til for den modellen.

Ordfører i Leirfjord kommune og nestleder i Helgeland regionråd, Ivan Haugland. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Nestleder for Helgeland regionråd, Ivan Haugland, er på linje med sin ordførerkollega. Han tror ikke staten er villig til å ta en så enorm sykehusregning.

– Nei, ut ifra det som skjer ellers i landet, så er ikke to sykehus realistisk. Det har vist seg at det er vanskeligere å rekruttere til små sykehus.

– Kan dette regnes som valgflesk fra Senterpartiets side?

– Det kan i hvert fall lett oppfattes sånn, når man velger å dra rundt og ha det på dagsordenen midt i en stor og tung debatt.

Ressursgruppen har talt

I mars kom Helgelandssykehusets ressursgruppe med sin anbefaling – nemlig at et nytt sykehus bør plasseres i Mo i Rana.

Da foreslo de også at sykehusene i Sandnessjøen og Mosjøen legges ned.

Et slikt scenario vil altså Slagsvold Vedum unngå. Han mener at slike spørsmål kun skal behandles politisk.

Vedum sier at han forstår at mange av kommunene har gått for ett sykehus på grunn av de økonomiske utfordringene. Han vil se på måten Norge finansierer sykehus på.

At dette er valgflesk, vil han derimot ikke være med på.

– At vi ønsker å ta vare på fødeavdelingen i Sandnessjøen er ikke noe vi bare mener nå, men noe vi både har, og vil mene over tid.