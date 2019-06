– Det vi er redde for er at de ikke klarer det og at det blir en svekket beredskap. Hvis det skjer, er det veldig alvorlig, sier Kjersti Toppe fra Senterpartiet.

Kjersti Toppe fra Senterpartiet vil følge nøye med på drifta av ambulanseflyene når Babcock tar over jobben. Hun er ikke overbevist om at beredskapen er god nok. Foto: Mimsy Møller / Samfoto

Toppe er nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Hvis det kommer fram at det er uforsvarlig, vil vi stille helseministeren til veggs. Han har gitt klare garantier i Stortinget.

Fra midnatt tar Babcock over drifta av ambulanseflyene i landet. Det svensk-britiske selskapet vant kontrakten etter en anbudsrunde i fjor.

Tilbudet fra Babcock var 300 millioner kroner lavere enn norske Lufttransport AS.

Men siden byttet av operatør ble kjent, har kritikken haglet. Spesielt piloter, flyteknikere og helsepersonell har vært kritiske til prosessen. Seinest i mai ble det også kjent at 90 piloter i Babcock går til sak mot arbeidsgiveren sin.

Når selskapet nå tar over jobben, innebærer det å frakte rundt 9000 pasienter i året. Kontrakten er verdt 2,6 milliarder kroner og varer i seks år.

Ekstra tiltak i overgangsperioden

I Helse- og omsorgsdepartementet er statssekretær Anne Grethe Erlandsen fra Høyre ikke bekymret. Hun er trygg på at Luftambulansetjenesten har gjort det den makter for at byttet av operatør skal gå så smertefritt som mulig.

Selskapet Luftambulansetjenesten HF eies av sykehusene i Norge og har det operative ansvaret for tjenesten.

– Vi vet at det er trent på forhånd. I forbindelse med overtakelsen vil det de første ukene være ekstra trening av pilotene. Det kan medføre at noen fly ikke er i beredskap hele tiden. Da er det satt på ekstra fly, sier Erlandsen.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen fra Høyre. Foto: Guro Langehaug Grønn / NRK

Til sammen skal Babcock drifte 11 fly. De er stasjonert ved de sju basene for ambulansefly rundt om i landet. Mediekontakt for Babcock, Roger Solheim, mener at beredskapen er ivaretatt.

Mediekontakt for Babcock, Roger Solheim sier selskapet har satt inn ekstra fly i starten slik at pilotene får gjennomført trening uten at det skal gå utover beredskapen. Foto: Ketil Frøland/Kulturdepartementet

– Det vil alltid være utfordringer rundt et så stort operatørbytte. Men det er satt i verk tiltak som skal sikre at beredskapen opprettholdes i overgangsperioden.

