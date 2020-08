Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fra i natt kan handlelystne nordmenn reise til Sveriges nordligste fylke for å handle karantenefritt.

I midten av juni var situasjonen alvorlig her. På sykehuset i Gällivare i den nordsvenske regionen Norrbotten kom det inn en koronapasient i timen. To måneder senere er situasjonen en helt annen.

Ifølge Folkhälsomyndigheten er smittetallet nå nede i 24 smittede den siste uka.

Til sammenlikning har nabofylket Nordland hatt 20 smittetilfeller.

I nordsvenske Arjeplog kommune råder imidlertid en forsiktig optimisme.

De har fått med seg hva som skjedde i nabofylket Västerbotten, da fargen gikk fra grønt til gult. Den første helga var det kaotiske tilstander og lange køer foran Systembolaget i Hemavan.

Neste helg var reiserådene skjerpet, og det var få handlelystne nordmenn å se på det vanligvis så travle polutsalget.

– Nå er det mye pågang fra media og vi forbereder vi oss til å ta imot flere kunder. Vi er jo veldig, veldig glad for at det nå blir ei åpning. Men jeg tror ikke sjøl at det blir 100 prosent og full fart, sier Anne-Kirsti Westerlund på telefon fra Jäckvik.

HÅPER PÅ STORINNRYKK: Tomme butikklokaler i Jäckvik enn så lenge. Foto: Frida Westerlund

Åpna ny butikk – så smalt det

Westerlund eier og driver den nye Ica-butikken i fjellbygda med bare vel 20 innbyggere.

Westerlund åpna nybutikken på hele 600 kvadratmeter like før koronakrisa slo inn.

– Responsen fra kundene var kjempegod den første helga vi hadde åpent i slutten av februar. Så kom vinterferien og suksessen fortsatte.

Men så etter bare et par ukers drift innså de at det kunne bli nærmest full stopp.

– Det var ingen som så at det skulle komme et virus og stenge grensa. Men så smalt det.

Etter det har butikken gått på sparebluss.

– Det blir jo røde tall og alt blir satt litt på vent. Men vi har vært flinke til å tilpasse oss.

Gult på kartet betyr ikke at folk kommer

Slik så det ut utenfor Systembolaget i Hemavan da Västerbotten ble grønt for noen uker tilbake. Helga etterpå var fylket blitt gult, og nordmennene ble hjemme. Foto: Frank Nygård / NRK

Den grønne fargen på kartet ble fjerna fordi den kunne gi feil signal, nemlig at det var fritt fram å reise til Sverige. Og det er det ikke.

Det generelle rådet fra helsemyndighetene er at det bare er nødvendige reiser som skal gjøres, også til land som er merka gule.

– Nordmenn er veldig forsiktige i forhold til koronaen. Det er klart vi har hatt litt mer folk etter at vi ble gule på kartet. Men pågangen er ikke stor, sier butikksjef ved Coop Tärnaby, Bosse Gullerfelt.

Gullerfelt tror nordmenn flest holder seg unna Nord-Sverige også, så lenge det er gult på kartet.

– Framover tror jeg nok også at det blir færre norske. Med grønt hadde det nok blitt mer fart på det hele.

Områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra 22. august 2020. Regjeringens råd er å unngå alle ikke-nødvendige reiser til utlandet. Rød farge = høyt smittepress og karantene påkrevet ved innreise til Norge. Gul farge= økt risiko, karantene ikke påkrevet ved innreise til Norge (kilde: Folkehelseinstituttet) Foto: Illustrasjon fra Folkehelseinstituttet

Tøffe ordelag i kommentarfeltene

– Det råder litt Sverige-skam hjemme, forklarte norske Linda Johansen til det svenske nyhetsbyrået TT.

Hun fortalte at det å reise utenlands er blitt et følsomt tema i Norge, en mulig forklaring på hvorfor det ikke strømmet kjøpelystne nordmenn over grensa mens muligheten ennå var der.

NTB har snakket med riksdagspolitiker Kjell-Arne Ottosson (KD), som bor nært grensa. Også han merker «Sverige-skammen».

– Det er tydelig både i sosiale medier og i norske medier. Det er veldig tøffe ordelag, særlig i kommentarfeltene, sa Ottosson til NTB for noen dager siden.

Folk i sosiale medier om at Norrbotten blir gul Ekspandér faktaboks Ønsker ikke å være en som står for importsmitte, smitte andre, kanskje sårbare grupper, venner etc. Holder meg heime! Selv er jeg livredd for å bli smittet! Vi er med på en nasjonal dugnad. (Brith Solvang) Om æ reise så fortelle æ det ikke her. Da risikere man å bli lynsja. (Kjell-Arne Kristiansen) Mindre sjanse å bli smittet i fjellheimen i Jackvik,enn i Bodø på City Nord, vil jeg tro!!!! Men skal vent ei uke. (Lin Renee Sakariassen) Skifter mye mellom farger her nå, det beste er å holde seg hjemme i eget land. (Bjørnar Lindblom) Har du lyst,har du lov. Har du vett, lar du vær. (Sonja Iren Lund) Her bli vi advare mot å ikke reise over grensen til Sverige , hvor er det ikke noen som advare oss mot å reise til Oslo , Trondheim og andre plasser i Norge. Det er større sperring i Norge en det er i nordbotten og vesterbotten Er den svenske Covid- 19 mer farlig en den norske? (Roger Vatshaug)

Skjønner at folk er skeptiske

NRK fortalte i slutten av april om svenske kjøpmenn som har mista mellom 80 og 90 prosent av omsetninga, mens grensebutikkene i Norge har eventyrlig omsetning.

Ved Ica-butikken i Jäckvik har de mista rundt 75 prosent av kundene under koronakrisa.

Nå er de forsiktige optimister.

– Vi er veldig spent på hvordan dette skal fyke av. Men vi tror ikke det blir full gass.

Wetserlund sier hun har full respekt for at folk er skeptiske og vil være forsiktige. Men det skal være trygt å handle hos dem.

– Jeg hadde kontakt med noen nordmenn her en kveld i uka. De ga tommelen opp og var klar til å ta seg en tur over grensa.