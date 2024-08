Varslar ei rekke sparetiltak: – Ei umogleg oppgåve for rektor

Ved Rana ungdomsskule ser rektor Ståle Krokstrand seg nøydd til å enten ta eit meirforbruk, eller å bryte lova med tanke på lærarnorm og krav til spesialundervisning.

Det skriv avisa Rana no.

Bakgrunnen er at ungdomsskulen varslar 20 moglege innsparingstiltak for å kome skulebudsjettet for 2024 i møte.

– Om vi skal klare budsjettkrava må vi bryte lærarnormen og gjennomføre undervisning med fulle klassar i fag som mat og helse og kunst og handverk, skriv rektor Ståle Krokstrand i referatet frå eit møte i samarbeidsutvalet.

Skulen sparar pengar på blant anna å ta vekk all støtteundervisning, tilby færre valfag og å legge ned ein av stillingane i administrasjonen.

– Med andre ord, ei umogleg oppgåve for rektor, står det vidare.

Samtidig som budsjettet går ned, er elevtalet ved skulen omtrent det same.