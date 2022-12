Varsel om snøfokk og storm i Nordland

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om snøfokk i Nord-Norge.

Varselet varer frem til og med natt til onsdag, og rammer både i fjell og lavland. På Helgeland, i Salten og Lofoten er det størst fare for snøfokk i kveld og natt til onsdag.

I tillegg melder meteorologene om lokalt kraftige vidkast.

Salten og sørlige Lofoten venter liten storm fra vest og nordvest og vindkast på 30-33 m/s i kveld og natt til onsdag.

Også i Trøndelag ventes det storm. Der melder meteorologene om vestlig full storm, og vindkast på 30-37 m/s i ettermiddag og i kveld.

Rundt kl. 12 tirsdag skrev vegtrafikksentralen at E6 over Saltfjellet er åpnet for fri ferdsel. Veien kan likevel bli stengt igjen på kort varsel.

Følg med på vei- og trafikkinformasjon på vegvesen.no.