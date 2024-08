Varmen fortsetter i nord – i sør blir det nedbør: – Typisk sommervær i år

Mens Sør-Norge har hatt en våt sommer, har Nord-Norge vært den store værvinneren.

Årets juli er den varmeste i Nord-Norge siden 1937.

Og ikke nok med det. Etter noen gråværsdager byr også august på ordentlig sommervær i nord.

For allerede lørdag stiger gradestokken mot 25 grader og sola er tilbake:

Bodø: 24 grader

Mo i Rana: 25 grader

Tromsø: 23 grader

Harstad: 23 grader

– De neste dagene blir preget av fint vær og varme temperaturer. Finværet gjelder fra sør i Nordland til Finnmark i nord, sier vakthavende meteorolog Emily Carin Rønning til NRK.

Ifølge meteorologen vil varmen vare godt inn i neste uke.

– I juli har det vært svært varmt i Nord-Norge. Det typiske sommerværet fortsetter nå og inn mot neste uke.

– Det ser ut som at det kommer et nytt lavtrykkssystem onsdag og torsdag, som vil treffe Nordland og deler av Troms. Mens resten av Troms og Finnmark blir skjermet for lavtrykket.

Høytrykk beskytter Finnmark

Det skyldes et høytrykk som ligger nord for Finnmark og Kolahalvøya.

– Det gjør at lavtrykkssystemet som kommer fra sør blir blokkert, som fører til lite vind på indre strøk og tørt, varmt vær.

Men varmen har en bakside. I Troms og Finnmark er det varslet om stor skogbrannfare på oransje nivå.

Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt, advarer Meteorologisk institutt.

Et bad er ikke å forakte i varmen. Her fra Seløy på Helgeland tidligere i sommer. Foto: Elsa Jakobsen

Regn, nedbør og mer regn

I Sør-Norge og på Vestlandet fortsetter årets våte sommer. Både i Oslo, Kristiansand og Bergen venter regn og nedbør i helgen og utover i neste uke.

Selv om det kan bli solgløtt enkelte steder.

– Fra lørdag så kommer det inn et lavtrykk som tar med seg nedbør mot Vestlandet. Vi har også sendt ut et farevarsel for styrtregn for nordlige deler av Sør-Norge, sier vakthavende meteorolog Ingvild Willa.

Vestlandet får den verste nedbøren. Oslo og på Østlandet blir temperaturene på rundt 20 grader.

– Sørlandet og deler av Østlandet ser ut til å havne i led, mens Vestlandet blir våtest og temperaturene skal ned.

På Østlandet blir det nedbør, men fortsatt stabile temperaturer.

– I Oslo vil temperaturen fortsatt ligge på 20 grader i helgen og i starten av neste uke. Nå er vi litt tilbake til været som har vært denne sommeren. I juli var det over normalt med nedbør på Østlandet. Men nå har det skiftet til Vestlandet.