Snøfrie gater, avslåtte varmovner og votter og sjerf som blir hengende igjen på knaggen.

Det er bare noen dager igjen til jul, men flere steder i Nord-Norge er det lite som minner om vinter.

– Temperaturen ligger godt over normalen for denne tida av året, sier vakthavende meteorolog Sjur Wergeland ved Meteorologisk institutt i Tromsø.

Uka som markerer opptakten til julaften starter nemlig uvanlig mildt. Mandag er det meldt hele 9 plussgrader flere steder i nord. En temperatur nordlendingene ikke er helt ukjent med, men da gjerne på en helt annen tid av året.

I år var nemlig årets snittemperatur for sommermånedene i Nord-Norge på 9,1, ifølge værstatistikken for landsdelen. Også når man ser på enkeltsteder oppdager man flere sommerdager med samme temperatur som det som nå er meldt i desember.

I Hasvik i Finnmark får innbyggerne det i morgen flere grader varmere enn det som var snittet for juni i år. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Varme luftmasser fra vest

Ta for eksempel Bodø, der det mandag er ventet 9 plussgrader på gradestokken.

I juni i år var snittemperaturen samme sted 10.1 grader, ifølge statistikken fra yr.no. Da var det også åtte junidager med snittemperatur under 9 grader, altså kjøligere enn værvarslingen for 19.desember.

I Hasvik i Finnmark er det meldt 7 grader, mens snittemperaturen i juni i år var på 4.6 grader.

– Det er ikke helt uvanlig at en sommerdag i nord kan ha den temperaturen som det nå er meldt i desember, men da kaller man det jo for kjølig og ikke mildt, slik vi gjør nå, sier Wergeland.

– Hva skyldes mildværet?

– I det siste har vi hatt en vindretning fra sør-vest, som drar med seg varme luftmasser fra havet. Det gir mildvær, på samme måte som nordavind og østavind fra innlandet sender kjølig luft over landsdelen, sier Wergeland, som forteller at Østlandet er skjermet for de varme luftmassene fra havet og derfor har det mer vinterlig enn mange steder i nord.

– Svært liten sjanse for at det blir hvit jul

I Nordland er det ytterst få steder som vil starte uka med minusgrader. Det samme gjelder Troms. Selv i Finnmark er det nesten bare plussgrader å spore.

– Det er kanskje ikke så stor sjanse for en hvit jul for nordlendingene?

– Nei, det er det ikke. Alle våre prognoser viser at det vil bli mye mildvær fram mot julaften. I romjula blir det litt kjøligere, men det er fortsatt langt mellom minusgradene, sier Wergeland som forteller at mildere vintre er en tendens de ser når de analyserer værstatistikken for flere tiår tilbake i tid.

– Man kan ikke dra noen konklusjon om klimaendringer kun basert på én vinter, men det er helt tydelig når vi ser på temperaturene over en lengre periode at vintertemperaturene stiger sakte med sikkert.