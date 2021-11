Sydentemperaturer i Nord-Norge – varmere i Narvik enn i Roma

I dag ble det målt opp mot 15,9 grader i landet. Målingen ble gjort i Ørskog i Møre og Romsdal.

Nest varmest i landet var Sandnessjøen i Nordland med 12,9 grader.

Også Narvik sentrum hadde temperaturer opp mot 12,5 grader.

– Man tenker kanskje ikke på 13 grader som sydentemperaturer, men det er ikke så veldig mye varmere i Syden heller, sier vakthavende meteorolog, Hanne Beate Skattør.

Varmere i Nord-Norge enn i Sør-Europa

Store deler av landet hadde godvær i dag. Østlandet hadde imidlertid et ganske grått skydekke.

Men temperaturene har vært langt på pluss-sida i store deler av landet.

– Vi har hatt omtrent de samme temperaturene som langt sør i Europa. Og også litt høyere faktisk, sier Skattør.

I Paris var det bare 8 grader i dag. I Roma var det 12, og i Madrid var det 8 grader. Nord-Norge ble bare slått av Athen som hadde temperaturer på 19 grader.

– Det begynner å bli høst og kjølig der også, så det er ikke helt uvanlig. Det er likevel uvanlig varmt i Norge med tanke på årstiden, konstaterer meteorologen.

Det er likevel langt fra noen rekordvarme. I 2003 ble det målt 19,4 grader i Sandnessjøen 6. november.

Hulløya i Tysfjord tatt den 02.november rundt klokken 15:30. Foto: Marita Fagernes

Kjøligere mot helgen

– Men hvorfor er det så varmt nå?

– Vi ligger i varmluft. Ofte så er har du den varme lufta lenger Sør og den kalde i Nord. Det er sånn nå også, men nå er den kjølige lufta presset enda lenger nordover av lavtrykksaktivitet som har dratt med seg luft sørfra.

Ifølge meteorologen er det ikke gitt at det har noe med klimaendringer å gjøre.

– Det som er med været er at en enkelthendelse er vanskelig å si at er klimaendringer, men i et varmere klima vil sånne temperaturer skje oftere. At dette er klimaendringer er ikke så lett å si p åen måte. Det kan ha skjedd før, men vi vil forvente sånne temperaturer oftere.

Og vi bør ikke bli så altfor godt vant til varmen. Allerede fra i morgen av blir det kaldere. Da skal det trekke ned kaldluft. Det starter i Troms og Finnmark og brer seg nedover landet.

Bodø sentrum i dag. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Kan bli regn og minusgrader

Det kan også komme noen spredte regnbyger. Men prognosene er usikre.

– Så ser det ut som fra torsdag og gjennom helga, vil det være perioder med nedbør. Det er litt sånne små lavtrykk som dominerer frem mot helga, prognosene er derfor litt usikre.

Hun anbefaler alle å følge nøye med på værvarslingen, da det kan komme overraskelser.

– Spesielt hvis man har planer i helga, sier hun.

– Blir det minusgrader?

– Det kommer an på hvor i landet du er og hvor høyt oppe du er. I Nordland er det plussgrader helt opp mot helga, mens Sør-Norge vil det være minusgrader i fjellet, men ikke ute langs kysten og lavlandet.