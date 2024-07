24 spilte minutter inn tok KFUM ledelsen, etter Mame Mor Ndiaye ga hjemmelaget kampens første mål.

Like etter pause utlignet Ulrik Saltnes etter et frispark fra Patrick Berg, og stillingen sto 1-1 på Ekeberg.

Helt på tampen klinker Kasper Høgh ballen i mål etter retur fra keeper, til stor jubel fra Glimt-supporterne.

Etter fire minutter med VAR-sjekk ble det dømt offside, og målet ble annullert.

Men bildet som avgjorde dommen ble aldri vist på TV-skjermen.

Søknad om scoring

De siste ukene har det vært store protester mot VAR. Forrige uke ble eliteseriekampen mellom Rosenborg og Lillestrøm avlyst etter supportere kastet fiskekaker, bluss og tennisballer inn på banen.

Mads Skauge er talsperson for Bodø/Glimts supporterklubb, J-feltet. Han mener det blir helt feil å bruke VAR i denne situasjonen.

– Selv i Champions League, VM og EM så er det høyst subjektivt selv med offisde. Hvis forsvarsspilleren spurter ut og angrepsspilleren spurter inn kan offside flytte seg flere centimeter på et hundredels sekund, sier Skauge, og legger til at det er utopisk å tro at man kan måle så marginalt.

Han mener at ved så små marginer så burde man la det gå.

– Hensikten med offsideregelen er at man ikke skal stå og lure foran motstandermålet. Når dommer ikke klarer å skille om spilleren gjør det, og bruker flere minutter på å se på det, så er det jo en innrømmelse av at det ikke skjer lusking foran mål, mener Skauge.

Supporterklubbens talsmann sier han ble overrasket over at folk faktisk jublet for scoringen.

– Det må man jo bare slutte med, for det er jo bare tull, og det er jo en veldig trasig konsekvens av dette her. De som juble i går, de lærer for – neste gang så jubler de ikke, sier Skauge, noe fortvilt.

– Det er en søknad om scoring. Og den søknaden har en behandlingstid på fire minutter. Det er ikke derfor man reise og følger laget sitt, avslutter Skauge.

Klar offside

VAR-ansvarlig for kampen, Svein Oddvar Moen, sier til NRK at det ikke var noen tvil om avgjørelsen.

– Den avgjørelsen har vi gått gjennom og sett, og sendt ut noen bilder på, som viser at Høgh er 35 cm offside, sier Moen.

Dette er bildet som resulterte i at Glimts mål på tampen av kampen ble annulert. Foto: NFF

På spørsmål om hvorfor bildet aldri kom på TV-skjermen er Moen usikker.

– Bildene er sendt fra VAR-senteret. Så her er det en propp, det må vi finne ut av. Bildene skal ut på TV, og ikke minst ut på skjerm, sånn at publikum får se hvilke vurderinger som er gjort, sier Moen, og legger til:

– Stadionene er kalibret og satt med GPS-punkter, så linjene er jo rette. De linjene som går over banen, er helt rette. Kameravinklene på TV kan lure oss litt, men linjene er 90 grader ut i fra sidene. I dette tilfellet er det en ganske klar offside. 35 centimeter er ikke marginalt, da bryter en ganske tydelig, og det viser TV-bildene kalrt også på akkurat den, avslutter Moen.