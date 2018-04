Vant fram i retten - turistmål åpnes for fri ferdsel etter fire år

Sildpollnes kapell ligger idyllisk til på en odde ved Austnesfjorden i Vågan i Lofoten.

Kapellet er et av de mest populære fotomotivene i Lofoten og ble bygd på dugnad av lokalbefolkningen på slutten av 1800-tallet. Men besøkende og innbyggere har i fire år måttet nøye seg med å betrakte turistmålet fra utsiden.

I dag ga Lofoten tingrett kommunen medhold på alle punkter. Dette betyr at veien til kapellet kan brukes av alle, både til fots og med bil. Uansett om formålet er gudstjeneste eller andre ting.

Ordfører i Vågan kommune, Eivind Holst Foto: Høyre

Det var Lofotposten som først omtalte saken.

– Alle ønsker jo å finne en løsning på utsiden av rettssystemet, men om det ikke går, så trenger man en tredjepart til å påpeke hva som er ståa. Vi er fornøyd med at vi har fått medhold, sier ordfører i Vågan kommune, Eivind Holst.

I tillegg til å ikke få begrense bruken av veien som går over hans eiendom, må grunneier Arild Rønning betale 191.469 kroner i saksomkostninger. Advokat Martin Weydahl sier at de naturlig nok ikke er fornøyd med utfallet.

– Vi er ikke enig i begrunnelsen, og vurderer å anke saken. Han er skuffet over behandlingen han har fått fra kommunen.

Vurderer å legge ned

Konflikten har sin rot i en festeavtale som ble inngått for over 100 år siden, i 1890. Her gir grunneier kirkemyndighetene lov til å bygge et bedehus på Sildpollnes, på visse betingelser.

Grunneier Arild Rønning mener at turisteksplosjonen i Lofoten har gjort situasjonen uholdbar. Advokat Weydahl mener retten ikke har svart på det viktigste punktet i den 100 år gamle avtalen.

– Det står klart og tydelig i avtalen at det er kapellets plikt å påse at denne avtalen ikke skal medføre ulempe for grunneier. Det svarer jo ikke retten på i dommen, og det mener vi er feil.

Sildpollnes kirke Foto: Ivan Arntzen

Weydahl forklarer videre at om dommen blir stående, vil Rønning bli tvunget til å legge ned sin virksomhet på stedet.

– Hvis denne dommen blir stående, vil det umuliggjøre driften der, og han vil bli tvunget til å legge ned. Antallet turister forstyrrer både han og de tre andre familiene som bor her.

Forberedt på anke

Ordfører Eivind Holst sier at det er viktig å få medhold slik at kapellet igjen kan tas i bruk.

– Det er jo et viktig bygg for de som tilhører Svolvær sokn og øvrige mennesker. For å besøke det, må man kunne komme seg dit på høvelig vis.

– Motparten hinter om at de vil anke, hvordan stiller du deg til det?

– Det må tas opp i formannskapet som alt annet. Vi må også ha en nær dialog med Kirkelig fellesråd og Svolvær sokn som er brukere av bygget.