Mange nordlendinger våknet torsdag opp til at de store snømengdene som har falt den siste tiden, er i ferd med å renne bort i strie strømmer.

Dype vanndammer i kjørebanen, sterk vind og kraftige nedbørsmengder har ført til vanskelige kjøreforhold i nord.

Det er også varslet om stor snøskredfare i Salten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms og folk bes om å unngå skredterreng.

Torsdag formiddag melder politiet også om at våt is bidrar til ytterligere problemer på veiene.

To vogntog står fast på E6 i Saltdal, men bilbergerne som har rykket ut for å hjelpe dem, står også fast på glatta. Salting pågår, men regnværet skyller det vekk, melder politiet som ber folk være «ekstremt forsiktige» i trafikken. Siste: Et mindre snøras har truffet en bil på riksvei 80 ved Kistrand i Fauske. Bil og fører kom seg uskadd igjennom. – Bilfører melder om flere små ras mens hun snakker med operasjonssentralen, melder politiet på Twitter.

Slik det ser ut på parkeringsplassen ved Bodø lufthavn. Foto: Ingrid Henriksen / NRK

Lar skolebussene stå: – Vi tar ingen sjanser

I Lofoten er skolebussene i flere kommuner innstilt på grunn av været.

– Det er mye vann i kjørebanen, slaps og snøskredfare. Når det er sånn som det er nå, tar vi ingen sjanser med hverken unger eller andre folk, sier Odd Einar Pedersen, avdelingsleder for Boreal i Lofoten.

Han forteller at i Moskenes og Flakstad er all skolekjøring innstilt. I Vestvågøy innstilles skolekjøring til Valberg, Utakleiv, Unstad, Eggum og Haveringen. I Vågan innstilles all skolekjøring på Gimsøy, Sydalen, Laupstad og Laukvik.

– Når skolerutene står får det også konsekvenser for den øvrige rutetrafikken, siden det gjerne er de samme bussene som trafikkerer i området. Men sånn er ståa nå. Brøytebilene er ute og gjør en kjempeinnsats, sier Pedersen.

Mildvær og regn har ført til at de store snømengdene som har falt i det siste, nå er i ferd med å smelte i raskt tempo. Foto: Kari Skeie / NRK

Kan øke til full storm i løpet av dagen

Men det verste været ser fortsatt ut til å gjenstå. Utover dagen varsles det om perioder med liten og opp mot full storm langs kysten i Nordland. Meteorologisk institutt melder også om både sterke vindkast, snøskredfare og mye regn.

– Det er et ordentlig «sjitvær», må man vel kunne oppsummere med, sier

Våt is skaper trøbbel på veiene. Her ved E6 i Saltdal ved Nordnes. Bilbergerne som har rykket ut står også fast på det glatte føret, melder politiet. Foto: Sølve Lillerødvann

vakthavende meteorolog Håvard Thorset ved Værvarslinga i Nord-Norge.

– Det har slått over til mildvær og mye regn. Derfor har vi gått ut med et farevarsel om mye nedbør. I tillegg blåser det godt, sier Thorset som forteller at et lavtrykk i vest er årsaken til væromslaget.

– Lavtrykket tar med seg varm og fuktig luft og ganske mye vind. Fra i ettermiddag kan det bli perioder med liten og full storm på kysten. Derfor har vi også ute et farevarsel om kraftige vindkast.

– Flere underganger oversvømt

I Bodø-området melder flere trafikanter om store vanndammer i kjørebanen og oppfordrer på sosiale medier andre bilister om å kjøre forsiktig.

Politiet melder om at mye vann og frosne avløp skaper mange store dammer og at flere underganger er oversvømt.

Vannstanden på riksvei 80 i Bodø var i en periode så høy at politiet vurderte å stenge strekningen, men klarte etter en stund å få vekk vannet ved fjerne deler av autovernet og skyve unna snø og slaps.

Europavei 6 mellom Åga og Langneset på strekningen mellom Mosjøen og Mo i Rana har derimot redusert framkommelighet på grunn av oversvømmelse. Kan bli stengt på kort varsel, melder Veitrafikksentralen.

Her er lavtrykket som gir mye regn og vind i mesteparten av #NordNorge 💨 Det beveger seg nordøstover og passerer Finnmark i løpet av natta. Foto: Meteorologisk institutt

Slik blir været i Nord-Norge torsdag: Ekspandér faktaboks Nordland: Sørvestlig sterk kuling utsatte steder, fra i ettermiddag perioder med liten og kan hende full storm. Regn, lokalt mye nedbør. I ettermiddag overgang til regnbyger. Troms: Sørlig periodevis stiv kuling utsatte steder. I ettermiddag økning til sørvest stedvis sterk kuling, i kveld kan hende perioder med liten storm. Sludd eller regn, lokalt mye nedbør. Finnmark: Sørlig periodevis stiv kuling utsatte steder, stort sett oppholdsvær. I formiddag økning til stedvis sterk kuling. Perioder med snø, til dels regn på kysten i vest. Spitsbergen: Østlig bris, økende til liten kuling lengst sør. Stort sett oppholdsvær.

