Valgdagen er her, og store deler av landet stopper opp for å følge med hvem som vinner både kommuner og fylker her til lands.

Blir det gratis kollektivtransport i fylket? Hvordan blir skoletilbudet i Bodø hvis Høyre kommer til makta? Og hva er egentlig et fylkesting??

Eller noe helt annet!

Vi i NRK skal gjøre vårt beste for at nettopp du skal få svar på dine spørsmål – om både stort og smått angående valget.

Hei!

Velkommen til dialog hos NRK. Siden du er pålogget andre NRK-tjenester så slipper du å logge inn på nytt her, men vi trenger ditt samtykke på våre brukervilkår for dialog på nett