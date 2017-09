Valgdeltakelse i Nordland

I Nordland stemte over 133 250 av over 181 315 stemmeberettige. Det gir en oppslutning på 74,3 prosent, ifølge Vesterålen Online. Valgdeltakelsen var suverent best i Andøy. Her stemte hele 82,6 prosent av de stemmeberettige. Lavest oppmøte var det i Øksnes med 71,2 prosent.