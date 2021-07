NRK har valgt Stormen Konserthus til den siste valgdebatten 10. september. Det er første gang NRK arrangerer en nasjonal partilederdebatt i Bodø.

NRK gjennomfører også nasjonale debattsendinger i Arendal og Trondheim under valgkampen.

Debattledere er Fredrik Solvang og Atle Bjurstrøm, som mener det er viktig for NRK å flytte sendingene ut i landet.

– Norge er mer enn Oslo. Vår nordligste landsdel er også politisk svært spennende. Dermed er Bodø et veldig bra sted for en stor og bred politisk debatt. Vi gleder oss veldig, istemmer de to NRK-profilene.

Bjurstrøm sier dette er partiledernes siste sjanse til å overbevise velgerne i beste sendetid.

– Partilederdebatten i Bodø blir selve finalen på valgkampen. Det blir ikke mer nerver, mer spenning, mer sitrende stemning enn når det bare er noen dager til stemmene skal avgis. Politikerne må levere her.

Hovedsalen i konserthuset i Bodø: Her skal alle ni partiledere samles til avsluttende debatt før valgdagen 13. september. Foto: Stormen Konserthus

– Stort apparat i sving

Nyhetsredaktør Knut Magnus Berge sier dette om hvorfor NRK har valgt nettopp Bodø.

– Her fins fantastiske lokaler for oss og stor entusiasme, både fra lokalbefolkningen og NRKs kontor i byen. Vi gleder oss til å skape det som kan bli en av valgkampens avgjørende debatter i Bodø - bare dager før selve valgdagen.

Nyhetsredaktør Knut Magnus Berge mener Stormen Konserthus er et fantastisk lokale og lover ei storslått feiring av demokratiet. Foto: EKROLL, ANNE LIV / NRK

Sendingen blir to timer lang i beste sendetid fredag kveld og det vil også være mulig å sende spørsmål til partilederne underveis. Samlet vil 30-40 personer jobbe med produksjonen.

– Det er et stort apparat som skal i sving, der vi slår sammen lokale NRK-krefter og tilreisende spesialmedarbeidere fra Marienlyst. Vi tar mål av oss til å lage en storslått feiring av demokratiet som skal stimulere til deltagelse også i selve valget.

Stolt ordfører

Ordfører Ida Pinnerød (Ap) er naturligvis svært fornøyd med at alle partilederne skal samles i Bodø.

Ordfører Ida Pinnerød (Ap) mener det et sterkt signal at NRK har lagt den siste store valgdebatten til Bodø Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

– Det er kjempestas at man har valgt Bodø og en skikkelig anerkjennelse av byen og fagmiljøet i Stormen Konserthus, sier Pinnerød.

Selv om det ikke har vært partilederdebatter i Bodø tidligere, er det ikke første gang NRK produserer en stor nasjonal TV-sending fra konserthuset.

– Det viser at vi har et prisbelønnet kulturhus-anlegg som er velegnet til slike produksjoner.

Priser tildelt Stormen Kulturkvartal Ekspandér faktaboks Betongelementprisen 2015

Statens byggeskikkpris 2015

Årets designpris, Opplys 2017

Anton Christian Houens fonds diplom 2019



– Sterkt signal

Pinnerød håper at valget av Nord-Norge som debattsted også reflekteres i tematikk i sendingen.

– Det er et sterkt signal fra NRK at man har valgt å legge denne debatten til Bodø og Nord-Norge. Jeg håper debatten også vil handle om mulighetene ved å ta hele landet i bruk, og hvordan skape arbeidsplasser her nord.

NRK arrangerer tre store nasjonale debattsendinger i forbindelse med årets valg. De to andre blir avholdt i Arendal 16. august og i Trondheim 2. september.