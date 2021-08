Målingar er i vinden.

Ifølgje nettstaden Pollofpolls.no er det publisert 60 meiningsmålingar i norske aviser berre i august.

Altså meir enn to om dagen.

Mímir Kristjánsson meiner dette gjer valet til eit veddeløp.

Gløymer kva valkamp handlar om

– No kjem det meiningsmålingar kvar einaste dag. Dei dominerer dekninga av valkampen, seier Mímir Kristjánsson, 1.-kandidat i partiet Raudt i Rogaland for stortingsvalet 2021.

Når målingane stuper for eit parti – slik som for Sp nyleg, meiner Kristjánsson at partileiarane berre får snakke om kvifor det går dårleg.

Og ikkje det valkampen eigentleg handlar om: politikk.

– Det vert ein metadebatt, og då mistar vi fokus på kva som eigentleg er viktig i valkampen, seier raudtpolitikaren.

Men kvifor er det så mykje meiningsmålingar?

Kvart mediehus har høve til å til å kjøpe målingar.

Difor kan ein måling du les i eit mediehus på morgonen vise noko, medan ein måling same kveld viser noko heilt anna.

– Eg trur folk er drit lei når det kjem nye målingar kvar dag. Det går inflasjon i det.

– Korleis meiner du det kunne vore løyst?

– Kanskje redaktørforeininga eller presseforeininga kunne verte einige om ein rullerande ordning der kvart mediehus til dømes fekk ei veke kvar til meiningsmålingane sine, spør Kristjánsson.

– Eit artig utspel

Men redaktørforeininga hoppar ikkje i taket av den idéen.

– Det er eit artig utspel, men ein svært dårleg idé, seier Arne Jensen, Generalsekretær redaktørforeininga.

– Det er ikkje vi som skal vere overredaktørar om kva dei ulike media skal dekkje til ein kvar tid.

Generalsekretæren peikar på at dei jobbar for at kvar redaksjon og kvart medium skal få gjere frie vurderinga på friast mogleg grunnlag. Dei vil aldri kunne styre redaksjonane og media om kva dei skal publisere eller ikkje.

– Det vil vere ulike syn på om mange meiningsmålingar er eit problem eller ikkje, men det er ikkje noko medieorganisasjonane skal blande seg borti, seier Jensen.

Det er ikkje lov til å publisere målingar på valdagen.

Men i år er det forventa at mange fleire kjem til å førehandsstemme grunna pandemien.

Difor meiner Kristjánsson at meiningsmålingane kan verte meir påverka i år enn tidlegare.

Løysinga, meiner raudtpolitikaren, kunne vere å gjere det ulovleg med meiningsmålingar frå førehandsstemminga er opna.

– Då ville ein fått ein valinnspurt konsentrert på politikk. No vert vi i staden oversumt i målingar, seier

Viser effekten

Men førsteamanuensis ved institutt for samfunnsvitskap ved UiT, Jonas Stein, trur meiningsmålingane er viktige.

– Meiningsmålingane er relevant informasjon for både veljarar og politikarar. Med dei får ein informasjon om kva folk faktisk meiner, seier Stein.

Han seier at meiningsmålingane gjev politikarane moglegheit til å korrigere politikken sin undervegs om veljarane ikkje er nøgde med politikken.

Det kan også vere konkrete hendingar som veljarane treng å vite korleis politikarane steller seg til.

Meiningsmålingane kan fange opp om det faktisk skjer rørsler i befolkninga.

– Det gjer at ein ikkje vert låst i eit narrativ om at noko har stor effekt. Ein kan sjå kva effekt det har på kva folk, seier valforskaren.

Men i Rogaland drøymer Kristjánsson om at det berre skulle vore supermåling ein gong kvar tredje månad som alle mediehus kunne bruke.

– Det er forvirrande for veljarane meir enn noko anna. Det å stemme taktisk er ein risikosport uansett kor mange målingar du eigentleg har. Eg vil oppfordre folk til å stemme på partiet dei er mest einige med.