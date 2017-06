Vakker natur distraherer

– Folk sitter jo med hjertet i halsen når turister er uoppmerksomme som trafikanter, sier operasjonsleder Grethe Birkeland i Nordland politidistrikt.

Politiet i Nordland får daglig meldinger fra bekymrede bilister og fastboende i Lofoten som opplever ustødig kjøring fra turister. Særlig innkjøringen inn mot Svolvær har gitt flere nestenulykker.

– Tror naturen er en hovedårsak

At Lofoten er et populært reisemål er ikke til å stikke under en stol. Stadig økt turisme byr på diverse utfordringer. Alt fra hvor en turist skal gjøre sitt fornødne til hvordan flere turister sliter på naturen.

KØ: I sesongen er det mange turister på besøk overalt i Lofoten. Køer må påregnes og sjåfører må følge med i trafikkflyten. Foto: Knut-Ivar Johansen

– Trafikk i motgående retning, biler som nesten går i autovern, over gulstripa og mer. Det er tydelig at noe forstyrrer bilkjøringa, forteller Birkeland.

Bilister som vrir på rattet og kjører vinglete er en utfordring for politiet og andre i Lofoten. Alle turister som leier bil må ha førerkort, noe som også sjekket dersom de blir stanset av politiet.

– Turister må følge trafikken som alle andre, men når de først kjører vinglete er det som regel greit å stoppe dem. De forklarer ikke så mye, men vi skjønner at naturen er en av hovedårsakene, sier Birkeland.

Vi oppfordrer alle bilister til å følge med på veien, det er mulig å stoppe et sted, hvis naturen skal nytes også av fører, avslutter operasjonslederen.

Senk skuldrene, husk at du er på ferie

Reiselivssjef i Destinasjon Lofoten, Elisabeth Dreyer, er kjent med utfordringen og tror turister som kjører vinglete må tenke seg om og ta seg bedre tid.

REISELIVSSJEF: Elisabeth Dreyer i Destinasjon Lofoten anbefaler turister om å senke skuldrene og heller ta seg god tid til å nyte natur utenfor bilen. Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– En del fascineres av naturen her i Lofoten, noe vi forstår. Det er derfor folk oppsøker oss, men de må huske at de er på ferie. Ta deg god tid, ikke stress, sier Dreyer.

Destinasjon Lofoten har også mottatt meldinger fra folk som stiller spørsmål ved kjøringen til enkelte turister. En av oppgavene til Dreyer og kollegaene er å gi turistene god nok informasjon. Derfor forsøker de å oppfordre turistene til å stoppe et passende sted, for eksempel i en avkjørsel og la andre komme forbi.

– Det er viktig å ta hensyn, tenk at du skal få med deg naturopplevelser, men at du først og fremst er en ansvarlig sjåfør på veien.