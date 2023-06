De siste tre somrene har et norsk-amerikansk forskningsprosjekt besøkt Lofoten for å måle hva vågehvalen hører.

Under forberedelsene til årets forsøk ble testanlegget skadet av sterk vind i kombinasjon med kraftige tidevannsstrømmer.

Da forskerne skulle inspisere skadene, oppdaget de at en vågehval hadde satt seg fast under ett av sperrenettene og druknet.

– Dette uhellet har gått veldig inn på hele forskerteamet, sier dr. Petter H. Kvadsheim, sjefforsker ved FFI.

– Vi har lagt ned betydelig innsats for å for å ta vare på sikkerhet og dyrevelferd i alle aspekter av disse testene. At vi nå har mistet en vågehval før årets forsøk kom i gang, fordi testanlegget ble skadet av uvær, er det verste som kunne skje.

– Det er ikke uventet

Forskningen fikk mye oppmerksomhet for to år siden, og dyrevernere har tatt til orde for at prosjektet burde stanses.

Over 62.000 signaturer og over 50 forskere verden over mente at både dyr og menneskers liv kunne bli satt i fare hvis prosjektet fikk fortsette.

– Det er sjokkerende, men det er ikke uventet, sier hvalforsker Heike Vester om nyheten.

Hun jobber i Ocean Sound, som er en uavhengig forskningsorganisasjon i Bodø. Hun var en av de som skrev under for å stoppe prosjektet.

– Det er fordi det er altfor farlig, og resultatene er ikke så verdifulle at vi må stresse og presse dyrene på den måten.

Hvalforsker og biolog Heike Vester sier det ikke er uventet at en hval druknet som følge av prosjektet. Foto: Johanna Hanno / © Johanna Hanno / Greenpeace

Hun mener det bare var et tidsspørsmål før noe sånt ville skje.

– Når man har et så stort garn i fjorden som sitter fast hele tiden, med dårlig vær og tidevann, er det ikke mulig å kontrollere hvalen hele tiden.

Ifølge Vester vet allerede forskerne mye om hvalens hørsel.

– Jeg forstår ikke hvorfor man da må kjøre et så stort og farlig eksperiment og traumatisere dyrene. Vi vet jo alt allerede.

Stanset inntil videre

Prosjektet er nå stanset til hendelsesforløpet er kartlagt, og alle rutiner er gjennomgått. Fiskeridirektoratet og Mattilsynet som gir tillatelser til denne forskningen, er orientert.

NRK har forsøkt å få tak i begge, onsdag formiddag, uten hell.

FFI opplyser til NRK onsdag formiddag at årets sommer er den tredje av totalt fire i prosjektet.

De har foreløpig ikke vært tilgjengelig for intervju.

Skal sette støygrenser til havs

Selve forskningsprosjektet går ut på å skaffe en hørselsfølsomhetskurve for vågehvaler. Kunnskap som skal brukes til å sette grenser for menneskeskapt støy i havet.

For å måle hvalenes hørsel fanger forskerne hval levende i et testbasseng. Det er satt ut nett i fjorden for å lede hval inn i testbassenget.

FFIs sjefforsker Petter Kvadsheim avbildet ved en tidligere anledning. Foto: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Prosjektet som ledes av National Marine Mammal Foundation (NMMF) og FFI på oppdrag for amerikanske myndigheter, er nå stanset til hendelsesforløpet er kartlagt og alle rutiner er gjennomgått.