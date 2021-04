Syke påsketurister blir neppe testet: – Frykter neste uke

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For to uker siden var ordføreren i Vestvågøy, Remi Solberg, svært tydelig da han ba alle turistene holde seg unna Lofoten i påska. Det var imidlertid ikke alle som hørte på ham. Onsdag kunne Solberg melde om langt flere turister enn han hadde håpet.

Skulle turistene ha med seg smitte er det på langt nært sikkert at de vil bli testet under oppholdet.

– Vi tester, men kun på medisinsk grunnlag, altså smittesporing av nærkontakter, sier kommuneoverlege i Vågan, Jan Håkon Juul.

Ordfører i Vågan, Frank Johnsen (Sp), frykter et eventuelt utbrudd ikke vil bli oppdaget før i neste uke.

Ikke åpen testklinikk

For kommuner med større testkapasitet også på helligdagene ville det ikke vært et problem. Bare en fergetur over Vestfjorden finner man Bodø, der testkapasiteten er stor også i påsken.

Men for små kommunesamfunn i Lofoten er det ikke like enkelt. De kan rett og slett ikke teste alle som har symptomer.

Henningsvær i Lofoten frister mange, også i påsken. Foto: Shutterstock

– Vi har ingen testklinikk. Vi har massetesting på hverdager, som de fleste små kommuner har. På røde dager har vi kun testing hos legevakten hvis det er mistanke om korona, sier kommuneoverlege Juul til NRK.

– Men de har også andre ting å gjøre.

– Hva med folk som kommer reisende til Lofoten?

– Nei, vi har ikke åpen testklinikk for disse.

Livredde for sommersesongen

Vågan kommune huser blant annet Henningsvær. Et særdeles populært turistmål.

Ordføreren merker at turistene strømmer til.

– Vi har ganske mye besøkende. Tidligere denne uken fikk jeg meldinger om utenlandske biler, og folk som ikke snakker norsk. Det er umulig å si om disse har krysset grensen, men vi er jo livredde for at smitte skal spre seg, og at det ødelegger sommersesongen, sier Frank Johnsen til NRK.

Ordfører i Vågan, Frank Johnsen. Foto: John Inge Johansen / NRK

Kommuneoverlege Juul underbygger det ordføreren sier.

– Jeg ser turistene. Av alle mulige nasjonaliteter og fra hele landet. Som forventet.

– Hvis de har med seg smitte ser vi det ikke hos oss før etter påske. Derfor legger vi opp til mye testing når påsken tar slutt.

Han presiserer at hvis alle forholder seg til smittevernreglene vil de kunne komme seg gjennom situasjonen uten et utbrudd.

– Men når folk reiser på tross av anbefalingene følger de vel neppe de andre reglene heller, sier Juul og legger til:

– Min anbefaling til egen befolkning er at man alltid selv sørger for å holde avstand, vaske hender, ikke ta seg til fjeset og bruke munnbind når det er mye folk.

Bekymret

Ordføreren har sendt bekymringsmelding til politiet etter observasjonene. Nå må han uansett vente til fasiten ligger på bordet.

– Jeg frykter uken etter påske. Går den bra håper jeg vi er over den verste kneika og ting kan åpnes gradvis opp igjen.

Mange av dem som reiser til Lofoten tar ferga fra Bodø til Moskenes. Ordføreren i Moskenes kommune, Lillian Irene Rasmussen, legger også merke til turistene.

POPULÆRT: Reine i Moskenes er et svært populært reisemål for turistene. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Og bekymrer seg.

– Selvfølgelig er jeg bekymret for et smitteutbrudd, sier hun til NRK.

– Det er ikke forbud mot å reise, og da er det opp til hver enkelt å vurdere dette. Da blir det en del trafikk.

Også i Moskenes er det begrensninger på hvor mange de potensielt kan få testet, men Rasmussen sier de strekker seg langt for å få testet så mange som mulig.

I likhet med Remi Solberg savner også hun tydeligere regler.

– Vi hadde ønsket oss tydeligere nasjonale regler, men det har ikke kommet. Nå må vi forholde oss til denne situasjonen, og jeg oppfordrer alle til å være forsiktige.