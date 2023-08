Det er nok mange nordlendinger som kan skrive under på at årets sommer har vært uvanlig.

Lite vind, mye sol og høye temperaturer «lurte» også mange sørlendinger nordover.

Men torsdag skriver vi 24. august i kalenderen – også kjent som Barsok.

Ifølge mange: årets første høstdag.

Men til helgen er det nok mange som vil føle på alt annet enn høst.

Spesielt om du befinner deg nord for Trøndelag.

Vi går mot mørkere tider. Høst og vinter. Men siste helg i august blir varm i store deler av landet. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Går mot høstslakta

Høsten starter altså 24. august. Dettte er en festdag for Bartolomeus, en av Jesu 12 disipler.

Ifølge legenden skal han ha blitt flådd levende og halshugget.

På primstaven fikk disipelen et symbol, en kniv. Etter hvert ble denne et symbol for at det var tid for høstslakt, skriver SNL.

Kanskje er det tidlig for høstslakt allerede nå, men det vil minne om høstvær inn mot helgen i store deler av landet.

Sopp er for mange et tegn på høst. For andre er Barsok høst. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Møre og Romsdal og Trøndelag får skiftende vær gjennom helgen. Fredag kan det bli over 20 grader på de varmeste stedene og perioder med sol, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød til NRK.

– Men det er uttrykk for perioder med regnbyger, særlig på indre strøk. Ikke se bort ifra noe regn utover helga.

Spesielt østover mot fjellene vil det være større sannsynlighet for regn. I ytre strøk vil det være lettere skydekke.

Regnbyger i lengre perioder

På Vestlandet sør for Stad vil helga også bli preget av høstlig vær.

– Det blir vær preget av lavtrykk. Det fører jo ofte med seg en del regn, erkjenner meteorologen.

– Regn og regnbyger vil prege området i lengre perioder og temperaturene vil holde seg rundt 16–17 grader.

I Bergen, og på Vestlandet, kan det være lurt å ta frem regnjakken kommende helg. Foto: Malin Askevold Helle / NRK

Lenger sør, på Sørlandet, ser det ut til at fredagen og første del av lørdagen blir skyete.

– Også her blir det perioder med regn. Men siste del av helgen kan det se ut til at de blir litt mer heldige. Det er håp om mindre skyer og mer sol lørdag kveld og søndag, forteller Granerød.

Temperaturene vil ligge opp mot 18–19 grader.

Det grå været vil også prege østlandet.

– Fredagen blir nok preget av skyer og regn. Temperaturer rundt 18–19 grader. Også på lørdag kan det komme perioder med regn, sier meteorologen og legger til:

– Sør på østlandet, langs kysten, kan det sprekke opp på søndag. Da kan det komme noen lengre perioder med sol.

Flott sommervær

Leser du fortsatt? Så bra. Da husker du at primstavtegnet for høst var en kniv.

Tegnet for sommerdagen er derimot ofte et tre med løv.

Sommerdagen er for øvrig 14. april.

Og været i Nord-Norge denne helgen vil minne mer om sommer enn høst.

Øra sett Ørskroven i Meløy. I helga kan du være heldig å oppleve sommervær som dette i Nord-Norge. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Det ser ut som Nord-Norge blir værvinnere, slår Granrød fast.

– Flere steder, spesielt på indre strøk, vil få flott sommervær med over 20 grader. Skikkelig bra sensommervær.

Det aller beste været får Nordland og Troms. Helt nord i Finnmark kan det bli litt mer skyer.

– I Finnmark ser det ut til at det blir noen lengre perioder med lavt skydekke som kan komme i veien for sola. Men det ser ut til at det blir stort sett oppholdsvær og noen perioder med sol også der.

En primstav i flott sommervær. Primstaven tar sannsynligvis feil om når høsten treffer Nord-Norge, denne gangen. Foto: Lars Verket

Temperaturene i Finnmark vil ligge rundt 10–15 grader der skyene dekker for sola.

Men når sola titter frem kan det komme opp i tjue på det varmeste noen steder.

– Mange i Nord-Norge snakker om at dette er den flotteste sommeren på veldig lenge. Hva har skjedd?

– Generelt har det vært Nord-Norge vært preget av mye høytrykksvær gjennom juli. På starten av sommeren var det motsatt, da var det fint i sør. Men det snudde på et tidspunkt – og siden har det holdt seg slik.

– Dette høytrykket tyder jo på at mange har opplevd at det har vært mye bra vær.

Avslutningsvis opplyser meteorologen at inn mot helgen er et farevarsel som blir gjeldende:

– Det er skogbrannvarsel for Troms. Det gjelder fremover så lenge været holder seg fint.